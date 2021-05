Öznur Serçeler, DayDreamer/ “I fan mi chiedono di lasciare il mio fidanzato per Emre”

Öznur Serçeler, 34 anni, è un’attrice turca diventata famosa in Italia per le soap opere “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore” e “DayDreamer – Le ali del sogno”, entrambe con Can Yaman. In “Bitter Sweet” interpretava Fatos amica della protagonista Nazli (Özge Gürel), in “DayDreamer” è Leyla, sorella della protagonista Sanem (Demet Özdemir): “Sono entrambe ragazze di buon cuore che cercano di farsi strada nella vita. Mi sento affine a entrambe: con Fatos condivido il valore che dà all’amicizia e il fatto di essere stata catapultata in una città nuova, lontano dalla sua famiglia. Di Leyla ho disciplina e chiarezza nel darmi obiettivi professionali”, ha confessato intervistata da Chi. Öznur Serçeler, infatti, a soli 14 anni ha lasciato la sua famiglia e la sua città natale, Kayseri, per studiare musica (suona il flauto) prima al conservatorio di Mersin poi all’università Bilknet di Ankara.

Daydreamer le ali del sogno/ Anticipazioni oggi, 4 maggio: Can non ama più Sanem!

Öznur Serçeler: la vita privata di Leyla di “DayDreamer”

Dopo le due fortunate soap, Öznur Serçeler ha preso parte al film “7 melek” (in italiano “7 angeli”), ispirato alla storia vera di una serie di attentati in Turchia. Nella pellicola l’attrice interpreta un agente delle forze speciali turche: “È stato fisicamente ed emotivamente impegnativo”. Öznur Serçeler, come i suoi colleghi, ha riscosso un grande successo in Italia, infatti non esclude di imparare la nostra lingua. Rimane sempre colpita dall’affetto dei fan: “Molti chiedono di lasciare il mio vero fidanzato per stare con Emre (il personaggio a cui è legata la sua Leyla)”, ha rivelato al settimanale Chi. Nella vita reale Öznur Serçeler è legata da alcuni anni a Yigit Guven: “Viviamo insieme a Istanbul. Lavora in pubblicità, abbiamo collaborato in alcune campagne promozionali. Ha un carattere molto più calmo del mio, cosa molto proficua perché riesce sempre a bilanciare i miei sbalzi d’umore”.

LEGGI ANCHE:

Daydreamer Le ali del sogno/ Anticipazioni puntata oggi, 3 maggio: Can si nasconde...DayDreamer Le ali del sogno/ Anticipazioni puntata oggi, 30 aprile: Can ricorda ma...

© RIPRODUZIONE RISERVATA