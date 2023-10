Ozzanello, video ponte crollato per maltempo/ Emergenza Parma: esondato torrente Sporzana

Il maltempo mette in ginocchio l’Emilia-Romagna, paura nel parmense. Un ponte sul Taro, a Ozzanello nel comune di Terenzo, è parzialmente crollato a causa della piena del fiume. Come riportato dalla Gazzetta di Parma, sul posto sono giunti i tecnici della viabilità della Provincia per le verifiche del caso. Il ponte in questione si trova sul torrente Sporzana, che collega i territori di Fornovo e Terenzo.

Toni Capuozzo/ "Oggi la propaganda conta più di un successo militare, diffidare dai fact checker"

Secondo una prima ricostruzione, che dovrà essere necessariamente confermata dalle autorità competenti, ha ceduto il pilone perché l’onda d’acqua sovrastava il ponte nel momento di massima piena. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore: in questo momento sono presenti ancora delle onde che erodono la base del ponte. Non è tutto. Il torrente Sporzana è esondato in vari punti, anche in località Pianelli e nella pianura di Respiccio.

Frasi d'auguri di buon Halloween 2023/ "Una notte in cui rivolgere un'occhiata verso l'oscurità"

Maltempo, cade un ponte a Ozzanello

L’imperversare del maltempo e la caduta del ponte ha spinto le autorità a chiudere la statale 62 in località La Salita. Ulteriori problemi sono stati registrati invece sulla provinciale 48 a Terenzo e sulla provinciale 15 a Fugazzolo. Come anticipato, l’Emilia-Romagna – attualmente in allerta meteo rossa – deve fare i conti con nubifragi e altre criticità su tutto il territorio. Come evidenziato da Repubblica, tra le aree più colpite dalle precipitazioni c’è la Val Baganza, dove sono stati segnalati allagamenti nei comuni di Calestano e Berceto. Qui molte frazioni sono rimaste isolate a causa delle strade allagate e di alcuni smottamenti.

GALLAGHER, TRAPPER ARRESTATO: 2 ANNI DI BOTTE ALLA COMPAGNA/ Il legale "Gli servono cure e disintossicazione"

Situazione da monitorare anche in quel di Corniglio, dove diverse frane si sono riattivate nel corso delle ultime ore. Molte strade minori sono state chiuse, mentre sono attesi aggiornamenti in queste ore sulle ricerche di una persona che nella giornata di domenica è stata vista aggrappata ad un tronco del torrente Parma all’altezza del ponte Nord che poi sarebbe stato trascinato via dalla corrente.













© RIPRODUZIONE RISERVATA