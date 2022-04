Ozzy cucciolo coraggioso/ Su Italia 1 un simpatico film d’animazione

Ozzy cucciolo coraggioso, film di Italia 1 diretto da Alberto Rodriguez e Nacho la Casa

Ozzy cucciolo coraggioso è un film d’animazione e commedia del 2016, che andràin onda a partire dalle 23,05 di oggi, 23 aprile, su Italia 1. Si tratta di una coproduzione spagnola e canadese diretta a quattro mani da Alberto Rodriguez e Nacho La Casa. I doppiatori italiani sono: Davide Lepore, Massimo Bitossi, Carlo Valli, Fabrizio Manfredi e Carlo Mete.

Non mandarmi fiori!/ Su Rete 4 il film con Rock Hudson e Doris Day

Ozzy cucciolo coraggioso, la trama del film: un simpaticissimo Beagle

Il protagonista del film Ozzy cucciolo coraggioso è un simpaticissimo cucciolo di Beagle di nome Ozzy, molto amato da tutti i componenti della famiglia con cui vive, papà e mamma disegnatori e la loro figlioletta Jenny. Il cucciolo è molto contento della sua famiglia e non potrebbe sperare di meglio, ma un giorno i coniugi scoprono di essere stati ammessi ad una fiera di fumetti in quel di Tokyo e sono costretti a partire e cercare la sistemazione migliore per Ozzy.

Lo sperone nudo/ Su Rete 4 il film con James Stewart e Janet Leigh

La famiglia Martins decide di lasciare il loro cucciolo in una specie di Spa per cani, dove regna il lusso e che contiene servizi di alto livello. Quale pensione migliore per il loro amato? In realtà, ben presto Ozzy scopre che dietro quel mondo dorato si cela una realtà molto diversa: una prigione destinati a tutti gli animali a 4 zampe gestita da gatti che a loro volta sono solo delle vittime in mano del loro cattivo proprietario. Ozzy, grazie al suo coraggio, decide di fuggire da quella prigione e di portare al suo seguito tutti i suoi nuovi amici, vivendo così una serie di emozionanti e rocambolesche avventure.

Inga Lindström: Tutti pazzi per Elin/ Su Canale 5 il film con Susan Hoecke

Il video del trailer “Ozzy cucciolo coraggioso”













© RIPRODUZIONE RISERVATA