Ozzy Osbourne, come sta dopo la diagnosi di morbo di Parkinson/ “Spero di poter fare l’ultimo show…”

Ozzy Osbourne, dall’annullamento del tour alla paura di non poter salutare i fan per la malattia

Gli anni passano inesorabilmente anche per le icone della musica mondiale, purtroppo anche al netto di problemi di salute che rischiano di compromettere gli ultimi anni di carriera. Tale circostanza sta mettendo a dura prova – come riporta TgCom24 – Ozzy Osbourne; ex frontman dei Black Sabbath e icona di un genere che con lui ha raggiunto livelli ineguagliabili.

Con una recente intervista rilasciata a Rolling Stone UK, Ozzy Osbourne ha raccontato di essere alle prese con il morbo di Parkinson; una patologia che lo ha costretto già alcuni mesi fa ad annullare il tour europeo. “Se non posso più esibirmi regolarmente vorrei stare bene a sufficienza per riuscire a fare un ultimo show dove posso dire: ‘Hey, grazie a tutti per la mia vita’. Ci sto provando e se muoio alla fine, morirò da uomo felice”. Queste le toccanti parole del cantante che spera di riuscire a salutare nel giusto dei modi i suoi sostenitori prima di essere costretto dalla malattia a fare a meno della sua più grande passione, la musica.

Ozzy Osbourne: “Questa è forse la cosa più difficile da condividere con i fan…”

Come riporta TgCom24, Ozzy Osbourne ha anche aggiunto: “Sarò fortunato se avrò ancora dieci anni di vita; in più, quando invecchi, il tempo passa più in fretta… Ho visto Phil Collins esibirsi di recente; ha praticamente i miei stessi problemi. Va sul palco in sedia a rotelle, io non potrei farlo”. L’ex frontman dei Black Sabbath, prima che la malattia degeneri, spera dunque di poter chiudere in maniera dignitosa il cerchio della sua carriera con un ultimo concerto per ringraziare i fan che per decenni gli hanno dimostrato affetto e considerazione.

Nonostante la malattia e il recente annullamento del tour europeo, dalle parole di Ozzy Osbourne si evince grande voglia di vivere e soprattutto determinazione nel riuscire a donare il prima possibile un ultimo concerto ai suoi fan. “Sto vivendo giorno per giorno, e se una mattina mi svegliassi e fossi in grado di tornare sul palco, lo farei subito… “. A proposito della diagnosi di morbo di Parkinson, negli scorsi mesi – come riporta il portale – il cantante aveva dichiarato sui social: “Questa è probabilmente una delle cose più difficili che abbia mai dovuto condividere con miei fedeli fan”.











