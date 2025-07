Ozzy Osbourne, fan commossi per il video realizzato dalla figlia Kelly 2 giorni prima della triste scomparsa: il tenero siparietto per colazione.

Mentre sui social è un cordoglio infinito dopo la triste scomparsa annunciata nel tardo pomeriggio del 22 luglio 2025, proprio dal web spunta un toccante video del compianto Ozzy Osbourne risalente a soli due giorni prima della sua morte e realizzato da sua figlia Kelly. E’ un momento commovente, un estratto di famiglia che vede il coinvolgimento anche del tenero nipotino dell’icona dell’heavy metal: il piccolo Sidney. Una semplice colazione, uno scambio di battute all’insegna della tenerezza con l’ex frontman dei Black Sabbath impegnato nell’ascoltare musica e sorseggiare del buon thè.

“Papà, saluta!”, esordisce così con tenerezza Kelly – figlia di Ozzy Osbourne – e il compianto cantante non esita nel regalare il suo “Buongiorno” ai fan che poco dopo avrebbero apprezzato quel video tra le storie Instagram della giovane. Come racconta Il Fatto Quotidiano Magazine, la breve clip – dopo la notizia della scomparsa – è in queste ore virale sul web a testimonianza del grande affetto del pubblico nei confronti della stella dei Black Sabbath e della musica in generale.

Ozzy Osbourne, la sua scomparsa è un fulmine a ciel sereno. Pochi giorni prima la figlia Kelly: “Papà non sta morendo!”

Una morte inattesa, una scomparsa che ha dilaniato il cuore degli appassionati; la triste notizia dell’addio di Ozzy Osbourne è stata un fulmine a ciel sereno non solo per la mancanza di notizie relative ad un peggioramento della malattia ma soprattutto perchè solo un paio di settimane fa era salito sul palco per uno splendido concerto proprio con i Black Sabbath, band storica da lui fondata e per la quale per anni è stato il frontman. Ora, con il video pubblicato dalla figlia Kelly solo due giorni prima, sembra ancora più surreale per i fan dover piangere la stella dell’heavy metal.

Oltre al video pubblicato sui social, al centro dell’attenzione sono finite anche le recenti dichiarazioni di Kelly – figlia di Ozzy Osbourne – che sempre qualche giorno fa aveva furiosamente rispedito al mittente le accuse per un presunto “patto suicida” stretto dal cantante con sua moglie Sharon. Come riporta Il Fatto Quotidiano, la giovane avrebbe tuonato con: “Mio padre non sta morendo”, una sincera convinzione che oggi riscontra ulteriore tristezza per l’epilogo che invece è stato raccontato nel tardo pomeriggio dello scorso 22 luglio 2025. Non ci sarà una cerimonia pubblica per i funerali di Ozzy Osbourne; la moglie dell’artista ha infatti deciso di optare per un momento più intimo e circoscritto poichè troppo provata per affrontare un momento più ampio dal punto di vista della partecipazione.