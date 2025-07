Ozzy Osbourne e il fattaccio con il pipistrello nel 1982: "Dopo feci l'antirabbica, era molto salato"

Tra gli eventi passati alla storia Ozzy Osbourne ne ha regalato uno davvero epico nel corso degli anni, era il 1982 quando il celebre artista si rese protagonista di un evento destinato a rimanere negli annali.

Nel bel mezzo di un concerto a Des Moines in Iowa, Ozzy Osbourne afferrò un pipistrello e gli staccò la testa a morsi, un gesto che ha segnato per sempre la carriera dello stesso artista, che oltre ai tanti successi impilati nel corso degli anni sarà ricordato proprio per quanto accaduto su quel palco. E ricordando l’episodio in una intervista, Ozzy Osbourne ha confidato:

“Pensai che fosse uno di quei pipistrelli giocattolo, così lo presi, gli staccai la testa a morsi e all’improvviso tutti diedero di matto”. E ovviamente sempre tornando sull’accaduto, Ozzy Osbourne ha confessato di aver subiti l’antirabbica per precauzione subito dopo il fattaccio che si è consumato sul palcoscenico. Un reperto storico che va oltre la musica che Ozzy Osbourne ha regalato ai suoi fan.

Ozzy Osbourne confessò: “Il pipistrello era salato”

Sempre citando l’avvenimento choc, Ozzy ha ricordato alcuni dettagli riguardo al morso del pipistrello passato alla storia nel 1982. Tornando sul fattaccio, come riportato dall’Adnkronos, il cantante confessò:

“Il pipistrello aveva un sapore molto salato, disgustoso…” disse a riguardo Ozzy Osbourne. Un momento rimasto nella storia della musica e che segnerà per sempre la vita de compianto artista volato via nelle scorse ore ma capace di lasciare un’eredità pesantissima. E anche dei momenti iconici che avranno un posto indelebile nella mente dei fan e degli appassionati di musica.

