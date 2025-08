Ozzy Osbourne, tra eredità e testamento: la prima beneficiaria del ricco patrimonio della star è è la moglie Sharon, dopodiché i figli...

Lo scorso 22 luglio, Ozzy Osbourne è venuto a mancare dopo una lunga lotta contro il Parkinson. Dopo il dolore del corteo funebre e dell’ultimo saluto, per la famiglia è arrivato il momento di pensare all’eredità e al testamento lasciato dal leggendario frontman dei Black Sabbath. Si parla di un’eredità davvero imponente: un patrimonio vicino ai 220 milioni di dollari e che comprende diritti musicali, immobili di lusso tra California e Regno Unito, investimenti e i ricavi di “The Osbournes”.

Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, in un articolo pubblicato nelle scorse ore, la prima beneficiaria sarà la moglie Sharon, la quale dovrebbe gestire e controllare l’intera fortuna del cantante. In futuro, poi, il patrimonio restante verrà diviso equamente tra i tre figli, anche se non è detto che la decisione possa mettere d’accordo tutti. In primis i figli che l’artista ha avuto dal primo matrimonio con Thelma Mayfair Riley (ovvero, Jessica, Louis ed Eliot) così come le sorelle Gillian e Jean.

Ozzy Osbourne, eredità e testamento: tutti d’accordo? Si rischia il tribunale ma…

Dunque non si può escludere nulla, nemmeno che la disputa possa finire in tribunale. Di sicuro la figlia Aimee avrà comunque la sua parte di eredità, mentre per quanto riguarda i fratelli, Kelly avrà una parte della storica villa di Hancock Park a Los Angeles, Jack la casa di famiglia in California ed una quota dei diritti editoriali sulle opere del padre.

Una piacevole scoperta, che non sorprende più di tanto i fan di Ozzy, è l’atto finale di generosità in favore di enti solidali e benefici, con ricche donazioni destinate alla ricerca sul Parkinson, ma anche ospedale e strutture per bambini. Il suo concerto d’addio con i Black Sabbath, che ha generato circa 190 milioni di dollari, è stato incanalato in questa direzione.

