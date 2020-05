P. Chigi “piano Merkel-Macron buon punto di inizio”/ Conte e il Recovery Fund a metà

Pubblicità

«Quanto appena dichiarato da Macron e da Merkel rappresenta un buon passo in avanti che va nella direzione sin dall’inizio auspicata dall’Italia per una risposta comune ambiziosa alla pandemia»: così la nota di Palazzo Chigi a pochi minuti dalla conclusione della videoconferenza tra Germania e Francia in merito al piano di “Recovery Fund” da lanciare nei prossimi mesi a livello europeo. 500 miliardi di euro per Merkel e Macron sono «un contributo decisivo perché l’Europa esca rafforzata e solidale dalla crisi del coronavirus», ha spiegato la Cancelliera, aggiungendo «Germania e Francia sono d’accordo «su un piano temporaneo da 500 miliardi di euro che vengano dalle spese del bilancio dell’Ue, quindi non prestiti, a disposizione delle regioni e dei settori più colpiti dalla pandemia».

Di certo una dichiarazione congiunta delle due punte di forza dell’Europa non rappresenta, anche solo a livello di immagine, un punto “in favore” dell’Italia e degli altri Paesi Ue chiamati alla crisi coronavirus tanto quanto Parigi e Berlino: questa però non è una novità del Governo Conte e purtroppo la crisi economica esplosa a Roma non fa che aumentare i dubbi di un futuro prossimo ancora di “subalternità” all’asse franco-tedesco ribadito oggi nella video conferenza da Macron («Non c’è accordo a 27 senza un accordo preliminare tra Francia e Germania. È un lavoro necessario, e lo abbiamo fatto»). La nota di Palazzo Chigi considera comunque un buon punto di partenza quanto affermato da Merkel e Macron: «Una dimensione di 500 miliardi euro di soli trasferimenti è senz’altro un buon punto di partenza, ed è comunque una dotazione di sussidi che si avvicina a quanto richiesto di recente dall’Italia e da altri partner. Da questa somma si può partire per rendere ancora più consistente il Recovery Fund, nel quadro del budget europeo».

CONTE E IL RECOVERY FUND “DIMEZZATO”

Il problema per l’Italia è che le promesse di Gentiloni e Gualtieri ancora dopo l’ultimo Eurogruppo mettevano sul piatto del Recovery Plan (che Von der Leyen presenterà il prossimo 27 maggio da Bruxelles, ndr) una potenza di fuoco da almeno 1000 miliardi di euro mentre oggi – con le tempistiche che ancora sembrano lontane per l’arrivo del piano di condivisione del debito – Merkel e Macron hanno comunque parlato di un progetto “dimezzato” rispetto alle attese italiane. Parigi e Berlino sono ben consci che quello presentato oggi è un piano tutto da comporre e soprattutto da accettare dagli altri 25 Paesi membri, ma è un punto di partenza sul quale la Commissione Ue non potrà non prendere in considerazione, come ammesso dalla stessa VDL poco fa «Accolgo con favore la proposta costruttiva fatta da Francia e Germania. Riconosce la portata e le dimensioni della sfida economica che l’Europa deve affrontare e giustamente pone l’accento sulla necessità di lavorare su una soluzione con il bilancio europeo al centro. Ciò va nella direzione della proposta su cui sta lavorando la Commissione, che terrà conto anche delle opinioni di tutti gli Stati membri e del Parlamento europeo».

Con un Pil in caduta libera e un Governo spaccato sull’uso del Mes come aiuto concreto contro la crisi Covid-19, il Premier Conte si trova nella “morsa” di un’estate che si avvicina con ben poche note rosee: il piano che “esclude” l’Italia, al di là delle dichiarazioni di rito che parlano di «lavoro congiunto con Merkel e Macron», non rappresenta un’ulteriore iniziazione di fiducia al Governo che si appresta ad entrare anch’esso nella “sua” fase 2.



