Simona Cavallari, attrice attualmente impegnata in teatro con uno spettacolo, è mamma di due figli, Pablo e Santiago, avuti dalla prima relazione, e di Levon, nato da un secondo amore. I figli di Simona Cavallari hanno rappresentato a lungo la sua forza, anche e soprattutto in momenti di grande difficoltà, come durante la depressione, con la quale l’artista si è trovata a fare i conti dopo la sua separazione dall’ex compagno Daniele Silvestri, con il quale ha avuto i primi due figli, oggi due uomini. Con Daniele Silvestri, con il quale è stata legata dal 1998 al 2009, ha avuto i figli Pablo Alberto e Santiago Ramon. I due ragazzi sono nati rispettivamente nel 2002 e nel 2003.

Oggi sono due uomini ma vivono ancora con la mamma, che non perde occasione per coccolarli e tenerli vicino a lei, anche se sono due adulti. Il loro legame ha aiutato l’attrice ad uscire fuori da momenti particolari e per questo il loro amore è ancora oggi un’ancora di salvezza per l’attrice. Dall’ex compagno Roberto Libertini, invece, Simona Cavallari ha avuto il suo terzo figlio, Levon Axel.

Pablo e Santiago, chi sono i primi due figli di Simona Cavallari: “Mi sentivo in colpa perché…”

Simona Cavallari ha inseguito a lungo i suoi sogni da attrice ma non sempre questi si sono sposati bene con il suo ruolo da mamma, almeno nella sua idea di maternità. Come spiegato infatti dall’attrice, si è spesso sentita in colpa per aver lasciato i suoi bambini per mesi, per dover girare film o fiction. “Sentivo che mancavo di rispetto a loro, sopratutto dopo la separazione” ha spiegato l’attrice. I figli di Simona Cavallari sono molto diversi tra loro: il primo, Pablo, è un ragazzo che fatica a riconoscersi nel mondo, mentre il secondo, Santiago, ha vari interessi artistici. Levon, invece, nonostante sia un bambino è già piuttosto indipendente.