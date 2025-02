Simona Cavallari e la maternità: chi sono i 3 figli Pablo, Santiago e Levon

Oggi pomeriggio Simona Cavallari si racconterà in una lunga ed intima intervista nel salotto di Caterina Balivo, nella nuova puntata de La volta buona in onda come sempre su Rai 1. L’attrice, che è attualmente impegnata a teatro con lo spettacolo Dialogo di una prostituta con un suo cliente di Dacia Maraini, diretto dal regista Guglielmo Ferro, vanta una lunga carriera sul set tra cinema e televisione ma spesso è piombata sotto i riflettori del gossip per la sua vita sentimentale.

La più importante storia d’amore è stata quella con Daniele Silvestri, sbocciata nel 1998 e terminata con la separazione nel 2009; al fianco del cantautore è anche diventata mamma dei suoi primi due figli, Pablo Alberto e Santiago Ramon, nati nel 2002 e nel 2003. L’attrice si è poi sentimentalmente legata a Roberto Libertini, suo ex compagno fino alla rottura nel 2013, e dalla loro storia d’amore è nato un figlio, il terzogenito della Cavallari, di nome Levon Axel.

Pablo, Santiago e Levon, figli di Simona Cavallari: “Sentivo che…“

Pablo, Santiago e Levon sono dunque i 3 figli di Simona Cavallari, nati da due precedenti relazioni entrambe naufragate. In un’intervista rilasciata a Verissimo nel 2022, l’attrice aveva parlato del suo ruolo di madre sottolineando che la sua professione l’ha aiutata a sentirsi realizzata, “ma mi sentivo in colpa perché li lasciavo per dei mesi. Sentivo che mancavo ai miei figli, soprattutto dopo la separazione“. Si ritrovò infatti a fare i salti mortali per stare insieme a loro e seguire la loro crescita, godendo anche dell’aiuto della madre e delle sorelle.

In quell’occasione, inoltre, aveva svelato alcuni dettagli sui suoi 3 figli e sui loro principali interessi: da Santiago che ha “una grande vena artistica” a Pablo che invece “non ha i social, legge la Bibbia e fa un po’ fatica in questo mondo di apparenza”, sino al terzogenito Levon che, nonostante la sua giovane età, è già piuttosto indipendente.