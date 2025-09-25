I paesi arabi hanno fornito il loro consenso al piano di Trump per la pace a Gaza: ai 21 punti statunitensi, si aggiungono alcune richieste

Sembra procedere in modo piuttosto positivo la trattativa per arrivare a una pace a Gaza tra Hamas e Israele, mediato dal presidente statunitense Donald Trump con il supporto (e l’appoggio) dei paesi arabi con i quali ha intrattenuto un incontro – alla presenza anche dell’inviato speciale Steve Witkoff – nella giornata di martedì dal quale sono emerse, secondo le primissime notizie, voci speranzose sul futuro della regione mediorientale.

Partendo proprio dalle ultime novità, sembra che in seno all’incontro con Trump i rappresentati dei paesi arabi della regione – tra gli Emirati e l’Arabia, gli egiziani, i qatarioti, i tunisini e gli egiziani, ma anche la Giordania, l’Indonesia e il Pakistan – hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui hanno espresso il loro pieno sostegno al piano statunitense per la pace a Gaza, fornendo il loro “piano impegno” affinché si possa porre definitivamente “fine alla guerra”.

Dal conto suo, l’Egitto tramite il suo presidente Abdel Fattah al-Sisi – oltre a confermare il supporto e l’impegno per la pace a Gaza tramite il piano di Trump – ha lodato l’impegno dell’omologo statunitense nell’assicurare “la pace in Medio Oriente in generale“, definendo il progetto “un’importante base su cui possiamo costruire” il futuro della regione: il prossimo passo dovrebbe essere un incontro tra Trump e Netanyahu il prossimo lunedì per la definizione degli ultimi punti della pace a Gaza, prima che il piano passi ai mediatori di Hamas per la firma (si spera) definitiva.

Cosa prevede il piano di Trump per la pace a Gaza: i 21 punti statunitensi e le richieste (accolte) dei paesi arabi

Insomma, dopo mesi di mediazioni, sembra che la pace a Gaza sia sempre più (ipoteticamente) concreta grazie al supporto e all’appoggio dei paesi arabi, seppur l’ultima parola spetterà sempre e comunque ai due belligeranti che potrebbero far tracollare – per una ragione o per un’altra – l’ennesimo progetto: complessivamente i dettagli dei piano di Trump sulla pace a Gaza non sono ancora del tutto noti, ma sappiamo per certo che si articolerà su 21 punti differenti che entrambe le pari dovranno rispettare.

Il principio chiave per aprire alla pace a Gaza – anticipano alcune voci di corridoio – sarà la liberazione immediata di tutti gli ostaggi rimasti nelle mani di Hamas, dopo la quale si potrà arrivare a un cessate il fuoco permanente: in futuro Trump esigerà il ritiro completo di Israele dalla Striscia e l’avvio di un progetto – e qui entrano in gioco i paesi arabi in qualità di garanti della sicurezza – per il futuro politico del territorio palestinese che escluda completamente i terroristi e i coloni israeliani, aprendo all’Autorità Palestinese dopo l’accordo sulla pace a Gaza.

Similmente, saranno – sempre dopo la pace a Gaza – i paesi arabi a finanziare la ricostruzione della Striscia palestinese; mentre sono stati i paesi arabi a chiedere l’inserimento di clausole che impediscano a Israele, in futuro, di occupare o annettere parti di Gaza o della Cisgiordania, di costruire insediamenti sui territori palestinesi e di permettere l’arrivo immediato e illimitato di aiuti umanitari non appena il fuoco sarà cessato: punti sui quali non si conoscere ancora il parare di Netanyahu e che potrebbero finire per essere la ragione per cui fallirà l’ennesimo tentativo di pace a Gaza.