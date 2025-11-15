Possono aderire alla pace contributiva i contribuenti a cui mancano gli anni contributivi, potendo riscattare fino a 5 anni.

Novità sulla pace contributiva dedicata a coloro che fino al 1° gennaio dell’anno 1996 non hanno mai versato alcun contributo previdenziale. Per aderire a questa agevolazione occorre rispettare la scadenza prima della fine di quest’anno.

Il limite entro cui inviare la domanda telematica è fissato al 31 dicembre di quest’anno, 2025, e l’opportunità è riservata soltanto ai cosiddetti “contributivi puri”. Si tratta di un’occasione perfetta per colmare il gap tra i vuoti contributivi e la posizione pensionistica svantaggiata.

Come funziona la pace contributiva?

Per conteggiare la pace contributiva è importante utilizzare il metodo contributivo, tenendo in considerazione le aliquote IVS e il reddito imponibile in relazione all’ultimo anno. Gli scaglioni fanno riferimento ai Superstiti, alla vecchiaia e all’invalidità.

Al fine di accumulare i contributi INPS mancanti, chi aderisce a questa misura potrà rateizzare la somma prevista per il riscatto in un’unica soluzione oppure in massimo 120 rate, purché la cifra minima ammonti a 30€.

C’è da dire che laddove il futuro beneficiario voglia godere della pensione nell’immediato, questo non sarà reso possibile, in quanto il versamento volontario è previsto soltanto se il raggiungimento dei requisiti per la vecchiaia o per il trattamento anticipato è ancora “distante”.

Anche se il vecchio Bilancio ha eliminato la detrazione al 50%, resta la possibilità di poterli dedurre dal reddito totale.

Chi può accedervi?

I futuri beneficiari, nonché contributivi puri, possono aderire alla pace contributiva a patto che siano iscritti alla gestione separata dell’ente previdenziale, all’AGO, alle forme esclusive e/o sostitutive, ed infine alle gestioni speciali di commercianti e artigiani (prevalentemente per chi lavora autonomamente).

Lo stesso beneficio è consentito a coloro che in passato (tra il 2019 e il 2021), avevano richiesto quest’occasione, potendo così riscattare altri 5 anni.

La domanda va inviata prima del 31 dicembre del 2025, ed è possibile farlo autonomamente tramite il portale INPS, mediante i patronati convenzionati, richiedendolo al datore di lavoro (in questo caso è indispensabile compilare il modello AP135), o infine rivolgendosi al contact center dell’ente.

Per chi facesse domanda al proprio capo, sarà possibile includere – e senza formare reddito da lavoro – anche dei premi di produzione maturati nel tempo, anch’essi deducibili.