Pace fiscale 2023/ Meno pressing sui contribuenti: in cosa consiste?

La pace fiscale nel 2023 è una delle novità proposte dal Governo Meloni per aiutare quelle imprese che hanno avuto difficoltà economiche, tanto da risultare morose. Questo significa che seppur non esentate dal pagamento dovuto allo Stato, avranno una scontistica importante.

Di recente abbiamo accennato sull’idea di applicare una tregua fiscale ad ampissimo raggio. Quelle che fino a qualche giorni fa erano soltanto delle teorie, oggi – grazie alla riunione politica di lunedì sera – l’incontro ha concretizzato un po’ di cose.

Pace fiscale 2023: in cosa consiste? Tutti i vantaggi

La pace fiscale nel 2023 è stata resa pubblica ed ufficiale, grazie al comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 5. D’altronde, il Presidente del Consigli dei Ministri Giorgia Meloni, da tempo voleva inserire nella prossima manovra di bilancio, qualcosa che consentisse agli imprenditori morosi, di poter pagare ma senza essere stremati.

Un’azione bonaria che a vista degli “onesti”, risulterebbe poco corretta nei loro confronti. D’altronde, questa soluzione non agevolerà gli evasori del fisco, ma consentirà a chi non ha pagato o lo ha fatto in ritardo, di avere uno sconto sulle sanzioni delle cartelle esattoriali.

Nel comunicato stampa si legge infatti:

“[…] con una “tregua fiscale” per cittadini e imprese che in questi ultimi anni si sono trovati in difficoltà economica anche a causa delle conseguenze del COVID-19 e dell’impennata dei costi energetici”.

La novità più importante riguarda la cancellazione dell’aggio, così come è stata annunciata dalla conferenza stampa tenuta dal viceministro all’Economia con delega alle Finanze, Maurizio Leo.

La pace fiscale però, consiste all’atto pratico, dello stralcio delle cartelle esattoriali con importo minore a mille euro (purché siano quelle distribuiti dal 2020 fino al 31 dicembre del 2015). Un’altra agevolazione per gli inadempienti riguarda la riduzione delle sanzioni sui debiti fiscali, dato che il sistema sanzionatorio è molto costoso.

La finalità è quella di costruire un rapporto “pacifico con i contribuenti”. Attualmente ci sono ben 19 milioni di contribuenti che hanno delle cartelle esattoriali “pendenti”.











