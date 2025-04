Dopo l’incontro in Vaticano tra Trump e Zelensky da molti considerato un possibile punto di svolta per la pace in Ucraina, il Times ha pubblicato un’interessante lunga riflessioni sulle ragioni che dovrebbero spingere Kiev ad accettare un accordo definito dal quotidiano americano “terribile, in contrasto dia con il diritto internazionale che con la decenza più elementare”: aspetti certamente non trascurabili, ma che si accompagnano anche al fatto che quasi certamente questa versione della pace in Ucraina è la migliore che Kiev possa sperare di ottenere “finché Trump rimarrà alla Casa Bianca” e – soprattutto – all’innegabile punto che l’Ucraina non potrà “combattere per altri tre anni e nove mesi senza il sostegno americano”.

Un piano per la pace in Ucraina che – spiega il Times – “sarà immensamente difficile (..) da accettare” per via delle “condizioni così generose nei confronti dell’invasore” e che apre anche al non trascurabile dubbio che possa “incoraggiare Putin” a compiere azioni simili – come la storia ha insegnato dopo la Georgia nel 2008 o la Crimea nel 2014 – o, addirittura, “Pechino [a] prendere Taiwan”: aspetti – comunque – che Kiev “non può permettersi il lusso” di considerare; mentre Zelensky, nonostante il rischio di perdere la sua carriera politica, dovrebbe vederlo come “l’ultimo servizio (..) alla sua nazione“.

Times: “L’attuale accordo sulla pace in Ucraina può essere un primo passo per sovranità, democrazia e sicurezza in futuro”

Da tenere a mente nell’accordo sulla pace in Ucraina – spiega ancora il Times – c’è anche l’importante variabile che gli USA hanno più volte ribadito che si tratta dell’ultima versione proposta oltre la quale “si laveranno le mani di tutta la situazione“, lasciando Kiev senza più alcun reale “sostegno militare”: l’Europa e l’Occidente in generale potrebbero comunque “cercare di colmare alcune lacune”, ma sicuramente non compenseranno “l’intero deficit” e lo faranno con tempistiche molto più dilatate con il rischio che Kiev finisca per “accettare condizioni ancora più dure” con l’inasprirsi della situazione sul campo di battaglia.

D’altra parte è anche vero che – a differenza di quello che dicono molti – Kiev non resterebbe completamente a bocca asciutta con l’attuale accordo sulla pace in Ucraina, perché al di là della questione NATO con il “divieto di adesione” sembra restare aperta la possibilità di stringere “altre alleanze militari” e di pattuire la “presenza di truppe straniere sul suo territorio”: il tal senso nulla vieterebbe l’accesso all’UE che prevede la clausola della “difesa reciproca” o la famosa missione “anglo-francese”.

Il tutto – peraltro – fermo restando che la Russia sembra aver addirittura ritirato le sue “rivendicazioni sulle regioni che attualmente non occupa” e accettato il ritiro “dai territori a sud”, lasciando aperta l’ipotesi – ad esclusione della Crimea – che i territorio persi possano tornare sotto il suo diretto controllo “in futuro”: per tutte queste ragioni – e ferma restando anche la clausola per la ricostruzione per la quale verranno quasi certamente usati gli asset russi congelati in Europa – secondo il Times “Kiev dovrebbe comunque riflettere attentamente sull’opportunità di accettare l’accordo” sulla pace in Ucraina, lavorando da subito alle future garanzie “sovranità, democrazia e sicurezza” che potrà ottenere dagli alleati.