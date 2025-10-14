Pace Israele Palestina irrompe al Grande Fratello, Simona Ventura commossa ma Rasha Younes esplode: "Rabbia per i bimbi morti"
L’accordo di pace tra Israele e Palestina irrompe al Grande Fratello, durante la terza puntata andata in onda ieri sera, lunedì 14 ottobre 2025, Simona Ventura commossa ha informato i concorrenti di quello che sta succedendo in Medio Oriente, In Casa infatti tra i concorrenti c’è Rasha Younes, di origini palestinesi anche se è vive in Italia da sempre. La giovane parlando con Omer Elomari, di origini siriane ha parlato della sua terra.
“Io non ho Stato in quanto palestinese.” ha confessato Rasha al Grande Fratello 2025 per poi aggiungere: “Io mi sento molto italiana, ed ho diritti proprio perché vivo in Italia ma, come tutti i palestinesi, sono molto attaccata alla mia terra….Io mi sento una privilegiata però avrei potuto nascere li e quello che ha vissuto Omer e quello che io avrei potuto essere.” Subito dopo Simona Ventura ha informato i ragazzi dell’importante accordo sulla pace palestinese che si è siglato oggi.
Rasha Younes piange al Grande Fratello: “Pace? Stupendo ma troppi bimbi morti e distruzione”
Scendendo nel dettaglio, Simona Ventura visibilmente commossa ha annunciato: “Ragazzi ho una notizia importantissima per voi oggi siamo stati testimoni di un grande evento che verrà ricordato nei libri di storia è stato sancito l’accordo di Pace…Rasha il popolo palestinese sta tornando a casa, gli aiuti umanitari stanno tornando. Questo è un giorno straordinario per noi, per tutti noi che abbiamo sempre desiderato la pace.”
Rasha Younes alla notizia della pace tra Israele e Palestina è scoppiata a piangere ma poi ha smorzato gli entusiasmi: “C’è stata molta distruzione però, è una notizia stupenda ma quanti bambini sono morti? Ti rimane la rabbia.” Subito dopo ha preso la parole Bena, concorrente di origine marocchina: “Cosa ne penso? Che sicuramente i palestinesi hanno sofferto tanto non solo una manciata d’anni…da noi è molto lontano quindi ci sembra un qualcosa di lontano. Ma vedere certi video di bambini che devono camminare chilometri per andare in un ospedale. A me hanno spezzato il cuore.” Alla fine Simona Ventura ha spiegato: “Oggi potremmo partire con po’ di speranza.”