Colloqui per la pace Ucraina Russia, cosa prevede il nuovo piano sceso a 19 punti. Cremlino: "Proposta Ue non è costruttiva". Cosa succede ora

COLLOQUI PER PACE UCRAINA RUSSIA, NUOVA BOZZA

È scesa a 19 punti la nuova bozza del piano di pace Ucraina Russia a cui stanno lavorando le delegazioni a Ginevra, perché sono stati eliminati quelli più controversi, sui quali si aspetta una decisione di Donald Trump e Volodymyr Zelensky. A rivelarlo è stato Sergiy Kyslytsya, viceministro degli Esteri ucraino, il quale ha definito «produttivo» e «intenso» l’incontro, durante il quale il documento è stato revisionato del tutto.

LIBANO/ "Le bombe di Israele su Hezbollah e Beirut non fermeranno Leone XIV, la sua pace ha un altro metodo"

Ha riconosciuto che le trattative sono state talmente complesse da rischiare di naufragare ancora prima di entrare nel vivo. Ha inoltre chiarito che le delegazioni sono riuscite a trovare un’intesa su vari punti, decidendo però di rinviare i dossier più delicati: le questioni territoriali e i rapporti tra NATO, Russia e Stati Uniti.

UCRAINA E PIANO UE/ "Su territori e sicurezza di Kiev le soluzioni Usa sono sbagliate, ecco come cambiarle"

È certo che la risposta dell’Unione Europea sia stata respinta dal Cremlino, giudicata non utile al progresso del dialogo. Al contrario, Vladimir Putin considera le proposte avanzate da Washington una base praticabile per arrivare a una soluzione del conflitto. A confermarlo è il consigliere per la politica estera Yuri Ushakov, secondo cui molte delle clausole previste dal piano statunitense risultano accettabili.

In attesa di ricevere la nuova bozza dalla delegazione che è a Ginevra, Zelensky ha rimarcato quanto sia importante il coinvolgimento dell’Europa, probabilmente anche perché da Washington starebbero arrivando pressioni per accettare l’accordo. A svelare il retroscena è un alto funzionario che, all’AFP, ha parlato di una «pressione generale» sull’Ucraina durante i colloqui.

Salvini “tifo per la pace in Ucraina, Macron vende le armi”/ “Fastidio che aiuti UE alimentino la corruzione”

IL NUOVO PIANO DI PACE UCRAINA RUSSIA

Per quanto riguarda il contenuto del nuovo piano di pace Ucraina-Russia, Kyslytsya ha fatto sapere che gli Stati Uniti sarebbero disposti a ritirare la proposta di introdurre un limite massimo di 600 mila uomini per l’esercito ucraino, assicurando che i negoziatori statunitensi hanno ascoltato attentamente le argomentazioni ucraine e hanno accettato di tenerne conto.

Invece, la proposta di un’amnistia generale per potenziali crimini di guerra, contenuta nella bozza originale, è stata rielaborata in modo da affrontare «le lamentele di coloro che hanno sofferto in guerra».

Secondo Bloomberg, che cita media ucraini, dal piano sarebbe stato cancellato anche il punto sugli asset russi congelati, quello che prevedeva che 100 miliardi di dollari fossero utilizzati per progetti a guida americana, con gli Stati Uniti che avrebbero ottenuto la metà dei profitti. Invece, le altre proposte sospese potrebbero finire in altri documenti per negoziati paralleli.

COSA SUCCEDE ORA TRA USA, UCRAINA, RUSSIA

Comunque, ora Washington deve decidere come e quando presentare la bozza dell’accordo di pace alla Russia. «Spetta ai russi dimostrare se sono sinceramente interessati alla pace o se troveranno mille ragioni per non impegnarsi», ha aggiunto Kyslytsya. L’Ucraina, da parte sua, ha espresso la volontà di continuare a lavorare per una giusta conclusione della guerra e di recarsi «ovunque» per proseguire il processo.

A tal riguardo, il Telegraph fa sapere che Trump e Zelensky potrebbero negoziare la parte restante dell’accordo di pace dopo i colloqui tra le delegazioni con dei colloqui diretti, che potrebbero cominciare questa settimana, visto che c’è una base di accordo tra Usa e Ucraina.