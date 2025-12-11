I negoziati di pace per l'Ucraina si infittiscono tra volenterosi, Trump e Russia: tutti gli scenari e la tensione che permane con l'Europa

NOVITÀ IN VISTA PERI I NEGOZIATI DI PACE IN UCRAINA: OGGI VIDEO CONFERENZA VOLENTEROSI, LUNEDÌ VERTICE A BERLINO

Dopo che nella notte il Presidente dell’Ucraina Zelensky ha inviato a Washington il nuovo piano di pace “rivisto” con gli alleati UE, si punta ad un’accelerazione importante nelle trattative per far riprendere i negoziati di pace tra USA e Russia sulla fine della guerra: se da un lato le polemiche sulla “strategia americana” per il futuro dell’Europa tengono ancora banco, gli approcci dei Volenterosi con l’alleato ucraino si fanno più stretti, con però anche alcune condizioni poste come la possibilità di concede alcuni territori al nemico per poter avere in cambio delle garanzie di sicurezza molto ampie.

ARMENIA-AZERBAIJAN/ La pace trumpiana crea "nuovi" spazi ma deve tener buona la Russia

Mentre il conflitto procede con altri attacchi tra doni e missili sulle aree dell’est Ucraina, gli ultimi scambi avuti ieri in collegamento telefonico tra Macron, Starmer, Merz e il Presidente USA Donald Trump rilevano un’accesa discussione – «anche con toni molti forti» – e fanno emergere la volontà per tutte le parti in gioco di fermare quanto prima i combattimenti alle porte dell’Europa. Oggi è attesa una nuova videoconferenza dei Volenterosi UE alla presenza degli alleati americani, mentre il cancelliere tedesco Merz annuncia per lunedì 15 dicembre prossimo un vertice in presenza a Berlino dove potrebbe giungere lo stesso leader repubblicano.

SCENARIO AUTO/ “Ecco la strada rimasta per un'Ue più green, ma ancora industrializzata"

Il colloquio con gli Stati Uniti, ha spiegato il capo del Governo tedesco in conferenza stampa con il segretario generale della NATO Mark Rutte, è stato costruttivo e prolifico, tanto che lo stesso Trump pare abbia accettato di buon grado l’accelerazione sui negoziati: sul tavolo i punti sono sempre gli stessi, ma il fatto che i Volenterosi – così come la Premier Giorgia Meloni – abbiano iniziato a far capire a Zelensky che occorre concedere qualcosa sui territori per avere in cambio delle garanzie, pare un passo avanti ai negoziatori da Kushner a Witkof e fino ovviamente alla Casa Bianca.

DALLA FED/ Il taglio dei tassi, una sorpresa e una domanda per la Bce

Ingresso immediato nella UE nel 2027, zona di cuscinetto in stile Coree tra Ucraina e Russia dal Donetsk fino al Kherson, scambi territoriali e garanzie in stile Articolo 5 NATO in caso di prossimi attacchi russi contro Kiev: questi i punti chiave della proposta che tra oggi e lunedì saranno discussi dai leader europei con la Presidenza Trump.

UE-KIEV-USA ACCELERANO: INTANTO DALLA RUSSIA LAVROV PONE CONDIZIONI…

Se da un lato però il complesso “triangolo” che formano Europa, Ucraina e Stati Uniti mostrano una decisa accelerazione in provvedimenti, incontri e passi avanti sui negoziati, lo scenario in casa russa permane ostile nei confronti dei leader europei e aperto al dialogo invece con la Casa Bianca. Trump infatti avrebbe accettato l’idea proposta mesi fa dalla Premier Meloni di accettare tutele in stile Articolo 5 NATO per il futuro dell’Ucraina, con anche i restanti leader Volenterosi che potrebbero concludere un accordo simile nel prossimo summit: da Mosca però vengono date due rispettive risposte, tanto a Bruxelles quanto a Washington.

A renderle esplicite questa mattina è stato il Ministro degli Esteri Sergei Lavrov, riportato dall’agenzia di stampa TASS: da un lato infatti il plenipotenziario della diplomazia di Putin sottolinea quanto siano «inutili gli europei nei negoziati di pace», con ostacoli e impedimenti di vario genere. Per Mosca non vi è ad oggi alcun motivo per attaccare l’Europa né tantomeno la NATO, ma se «loro vogliono combattere noi siamo pronti anche ora». Sul fronte americano invece, la Russia formalizza l’invio di nuove proposte per garanzie di sicurezza collettiva.

Il ragionamento di Putin è che vi possono essere delle discussioni sulle garanzie legate all’Ucraina, ma l’interesse russo è ben più ampio e si rifà a quanto già nel dicembre 2021 era stato discusso sulla presenza delle forze NATO ai confini dei territori russi: l’impasse di quelle trattative portò poi, nel febbraio 2022, all’invasione dell’Ucraina con Mosca che ancora oggi motiva il suo piano illegale con il fallimento di quei negoziati di 4 anni fa.

Il cambio di passo offerto dal Cremlino è la possibilità di rivedere le proprie priorità sulle garanzie ai propri confini, con nuove interlocuzioni da affrontare al tavolo con i soli Stati Uniti: «Siamo pronti a formalizzare le relative garanzie per iscritto, su base collettiva e reciproca, naturalmente», conclude Lavrov.