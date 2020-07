Pacific Rim/ Video, su Italia 1 il film di Guillermo Del Toro con Idris Elba

Pacific Rim va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, venerdì 3 luglio, a partire dalle ore 21:30. Si tratta di un film realizzato negli Stati Uniti d’America nel 2013 da diverse case cinematografiche tra cui la Warner Bros Pictures in collaborazione con la Legendary pictures. La regia di questa pellicola è stata curata da Guillermo del Toro con soggetto scritto da Travis Beacham il quale ha anche sviluppato la sceneggiatura in collaborazione con lo stesso regista. Il montaggio è stato realizzato da John Gilroy insieme a Peter Amundson, le musiche sono state firmate da Ramin Djawadi e la fotografia è di Guillermo Navarro. Nel cast sono presenti tra gli altri Charlie Hunnam, Idris Elba, Rinko Kikuchi, Charlie Day, Ron Perlman e Heather Doerksen.

Pacific Rim, la trama del film

Ecco la trama di Pacific Rim. Siamo nell’anno 2013 con un fatto eccezionale che riguarda il fondo dell’Oceano Pacifico con l’apertura di una breccia interdimensionale dalla quale emergono dei giganteschi mostri alieni mandati per conquistare il mondo e diventati famosi con il nome di Kaiju. Questi mostri attaccano soprattutto alcune coste presenti nell’ Oceano Pacifico e quindi le rispettive città uccidendo un numero spropositato di uomini e soprattutto distruggendo ogni cosa che trovano davanti al proprio cammino. L’umanità cerca di contrastare questa potenza inaspettata utilizzando le forze militari che purtroppo spesso e volentieri si dimostrano inefficaci contro questi mostri che hanno delle dimensioni davvero spropositate. Il mondo decide quindi di unire le forze e dare vita immediatamente ad un progetto che possa permettere di contrastare in maniera efficace i mostri ed in particolar modo con la costruzione di enormi robot meccanici conosciuti con il nome di Jaegers. I robot hanno grandezza simili a quelle dei mostri e sono controllati simultaneamente da due piloti le cui menti devono essere collegate dal punto di vista spirituale e fisico.

Per poter pilotare i robot è necessario sottoporsi ad un addestramento molto duro e complesso. Molto spesso i robot riescono ad avere la meglio sui loro nemici ma con il passare del tempo si evidenzia che nuovi mostri fanno la loro comparsa e soprattutto hanno potenza superiore tant’è che vengono classificati rispetto ad una scala di potenza. Insomma c’è la sensazione che le contromisure adottate dai governi nazionali non possano tenere testa a queste creature aliene che di volta in volta diventano sempre più forti. A questo punto si decide di effettuare un attacco finale che ha come principale obiettivo quello di distruggere tutti i mostri e soprattutto richiudere quella breccia interdimensionale che non permette al mondo intero di poter essere tranquilli. Per riuscire in questa impresa ci sarà bisogno dell’incredibile capacità gli un gruppo di super piloti pronti a sacrificare le loro vite e alle intuizioni di due scienziati che riescono ad essere in contatto mentale con i mostri stessi per scoprire i loro obiettivi e il loro modo di operare.

Video, il trailer di Pacific Rim





