Il cantante Paco, nome d’arte di Paco Zafferani, sarà uno dei partecipanti al San Marino Song Contest 2025, evento che si terrà nello specifico sabato 8 Marzo. Paco è nato a San Marino, gioca in casa e canterà la canzone Until The End con l’obiettivo di vincere e magari strappare un pass per arrivare all’Eurovision. Ma andiamo a vedere meglio chi è.

Paco Zafferani nasce a San Marino il 27 Ottobre 1995 e quest’anno quindi compirà 30 anni. Suo padre è romano mentre sua madre è New Yorkese e fin da bambino il ragazzo coltiva la passione per la scrittura, la poesia e per la musica. Paco perde il padre per un incidente stradale nel 2011 e da quel momento cambia genere musicale e si avvicina al rap e all’Hip Hop.

Paco entra nell’Accademia nel 2015 a Torino e coltiva le sue passioni ma allo stesso tempo coltiva progetti individuali. Grandi passioni e il ragazzo ha avuto una crescita impressionante e ha ottenuto la finale di Italia’s Got Talent nel 2019 con la Gypsy Academy. L’uomo ottiene cosi

Paco e le sue grandi aspirazioni per il San Marino Song Contest 2025

Paco Zafferani ha parlato ai microfoni di Rtv San Marino ed ha rilasciato interessanti dichiarazioni in vista dell’evento confermando: “Sono molto teso e sarà un’emozione abbastanza grande per me. Per la trasmissione avrò un corpo di ballo pazzesco, i ragazzi verranno con me, mangeranno con me dalla nonna e sarà una cosa familiare”.

Il cantautore ha parlato anche del brano Until the End: “Un brano nato totalmente per caso, stavo facendo degli esperimenti, un brano che inizialmente avevo abbandonato e poi è tornata fuori, è uscito questo contest alla fine e ho pensato che poteva essere adatto a questo. Questa è la canzone più naturale che potessi portare, forse funziona per questo e lo spero”.

Oltre a produrre e cantare Paco sa suonare anche molti strumenti, come ad esempio la chitarra e il pianoforte. L’uomo ha un grande legame con la sua terra e ha dichiarato più volte che gli piacerebbe rappresentare il suo paese. Allo stesso tempo in una recente intervista a Music Fun ha raccontato che non segue e non ha seguito molto negli ultimi anni festival come l’Eurovision o il Festival di Sanremo.