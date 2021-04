Paco Ruggiero, chi è?/ “Faccio musica da quando avevo 5 anni”

Qualcuno ha avuto modo di seguirlo e conoscerlo nei suoi mille progetti, altri ancora lo hanno visto spesso ospite in tv, fatto sta che Paco Ruggiero è un musicista polistrumentista, cantautore, arrangiatore e interprete campano, che ha alle spalle tanta gavetta e che fa musica da quando aveva 5 anni. E’ proprio in quel momento che si avvicina allo studio del pianoforte e tre anni dopo, sotto la guida del maestro russo Joseph Grima , si lancia nel suo primo concerto. Le prime esperienze lavorative e formative cominciano con esibizioni in locali fino a quando un giorno non prende posto al fianco del grande Roberto Murolo. La sua vita a quel punto cambia e si pongono davanti a lui una serie di richieste di collaborazioni, per eventi e tour, da parte di artisti come Eugenio ed Edoardo Bennato, Claudio Baglioni, Teddy Reno, diventando voce della colonna sonora del film d’animazione “Totò sapore e la magica storia della pizza.

La Campania e la sua Napoli, sempre prolifiche di artisti ed eventi, continuano a segnare la carriera di Paco Ruggiero che questa mattina sarà sul palco del Concerto di Pasqua in onda su Rai2. Ma Ruggiero non è solo un pianista e polistrumentista è anche un autore e come tale porta a casa per due volte il premio Mia martini e sette anni fa è arrivato secondo al Festival di Napoli col brano “Sta libertà”, contenuto nel disco in uscita “From Naples to Persia”. Di recente lo abbiamo visto anche a Made in Sud, il programma comico di Rai2.

