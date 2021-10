Paddington 2, Italia 1/ Un film d’animazione per grandi e piccini

Paddington 2, film diretto dal regista Paul King

Sabato 9 ottobre 2021 su Italia 1 andrà in onda in prima serata il film fantastico Paddington 2, girato nel 2017. La pellicola è il sequel di Paddington, uscito nel 2014, entrambe diretti dal regista Paul King. i due film traggono ispirazione da un personaggio inventato dallo scrittore per bambini Michael Bond, l’orsetto Paddington appunto. Il film è infatti girato con una tecnica mista in cui animazione e attori in carne ed ossa interagiscono. Fanno parte del cast in carne e ossa Hugh Bonneville (Henry Brown), Sally Hawkins(Mary Brown), Hugh Grant (Phoenix Buchanan) e Brendan Gleeson (Nocche Knuckles McGinty). Il film, apprezzatissimo dal pubblico britannico, ebbe tre nomination ai premi BAFTA, mentre il primo ne aveva avute due.

Agente 007 Thunderball: operazione tuono, Rete 4/ Torna James Bond

Paddington 2, la trama del film

Paddington si è trasferito a Londra con la famiglia Brown e vive un’esistenza felice, amato da tutti. I guai però per lui cominciano quando decide di compare un libro per sua zia. infatti, il giorno in cui il libro viene rubato viene accusato del furto. In realtà il vero colpevole è un altro, ma l’orsetto finisce lo stesso in prigione. Con il tempo si convince che la sua famiglia lo abbia abbandonato e decide di evadere. In realtà i Brown hanno scoperto chi è il vero colpevole e stanno facendo il possibile per scagionare Paddington.

VICE L'UOMO NELL'OMBRA/ Su Rai 3 il film che non ha convinto la critica

Video, il trailer del film “Paddington 2”

LEGGI ANCHE:

STANLIO & OLLIO/ Su Rai 1 il film il successo ben accolto dalla critica

© RIPRODUZIONE RISERVATA