Paddington/ Su Italia 1 il film con Hugh Bonneville

Paddington è un film del 2014 di genere commedia e fantastico, che verrà trasmesso su Italia 1 oggi, 2 gennaio, a partire dalle ore 14.35. Il film è stato diretto da Paul King e prodotto da David Heyman con la collaborazione di Rosie Alison, Jeffery Clifford, Oliver Courson, Alexandra Ferguson e Ron Halpern. La pellicola cinematografica è stata girata nel Regno Unito e in Francia, mentre la sceneggiatura è stata affidata a Paul King. La scenografia è stata curata da Gary Williamson, Su Whitaker, Choi Ho Man, Cathy Cosgrove, mentre il montaggio e la fotografia rispettivamente da Mark Everson e da Erik Wilson. Tra gli attori principali del cast ci sono Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Madeleine Harris, Samuel Joslin, Nicole Kidman, Julie Walters, Jim Broadbent, Peter Capaldi, Simon Farnaby, Matt Lucas, Kayvan Novak, Tim Downie, Geoffrey Palmer e Barry Ashton. Ci troviamo di fronte a un film del 2014 prodotto in lingua originale inglese di genere commedia e fantastico. Il film ha ricevuto vari riconoscimenti, tra cui una nomination al miglior film britannico a Paul King e a David Heyman, come miglior commedia e film fantasy. Inoltre Paddington ha ottenuto una nomination a miglior doppiaggio maschile a Ben Whishaw. Il film ha un sequel, uscito a novembre 2017, con riprese iniziate ad ottobre 2016. La produzione di Paddington ha inoltre reso noto che ci sarà un terzo sequel con il medesimo personaggio principale. Altra curiosità del film è da ricondursi alla produzione: a settembre 2013 il team voleva scegliere Colin Firth per doppiare Paddington, ma in seguito l’attore si ritirò dal progetto, venendo sostituito da Ben Whishaw.

Paddington, la trama del film

Paddington ha inizio con una scena comica in bianco e nero, in cui appare un esploratore inglese in Perù, che ha scoperto due orsi di una specie ignota, caratterizza da intelligenza umana e dalla capacità di capire e conversare come una persona. L’uomo gli insegna tutte le attività attuate nella vita moderna, chiamando i due orsi Lucy e Pastuzo e promettendo loro che se fossero venuti a Londra lui li avrebbe ospitati nella sua abitazione. Trascorsi 40 anni i due orsi sono ormai anziani e si occupano del nipote diventato orfano e della realizzazione della marmellata in base alla ricetta fornita dall’esploratore. Stanno imparando le buone maniere da un giradischi per fare un viaggio a Londra, ma in seguito ad un terremoto i tre orsi sono costretti a scappare. Pastuzo viene ucciso a causa di un momento di esitazione e Lucy ormai troppo anziana per badare al nipote, lo invia in una nave diretta a Londra affinché qualcuno si occupi di lui. Una volta arrivato a Londra, il piccolo orso si perde nella stazione londinese di Paddington, rendendosi conto che non è accogliente come si aspettava. Per fortuna incontra la famiglia Brown, che lo chiama Paddington e gli offre la loro soffitta per vivere. La famiglia cerca l’esploratore che anni prima aveva conosciuto gli zii, ma si scopre che un’imbalsamatrice cinica di un Museo londinese vuole vendicare l’esploratore, suo padre, e dunque ha un pensiero differente per l’orsetto.

