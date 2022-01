Paddington/ Su Italia 1 il film con Hugh Bonneville

Paddington, film di Italia 1 diretto da Paul King

Paddington sarà protagonista oggi, 6 gennaio, a partire dalle ore 14:00 su Italia 1. Si tratta di un film che ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 2014 e che appartiene ai generi commedia e fantastico.

Questo film è stato diretto dal regista Paul King mentre la sceneggiatura è stata scritta da Paul King e Hamish McColl. All’interno del cast del film sono presenti diversi attori famosi come Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Madeleine Harris, Samuel Joslin, Nicole Kidman, Julie Walters, Jim Broadbent, Peter Capaldi e Matt Lucas. Le musiche del film sono state realizzate da Nick Urata mentre la fotografia è stata curata da Erik Wilson.

Paddington, la trama del film: un simpatico orsetto

Paddington si apre con una sorta di documentario in bianco e nero che mostra come in un paese del Sud America è stata trovata una specie incredibile, capace di mantenere le caratteristiche degli animali, ma di mostrare una fenomenale intelligenza. Si tratta di orsi senzienti che l’esploratore che gira il documentario decide di chiamare Lucy e Pastuzo. Subito dopo, prima di concludere le riprese, l’esploratore invita i due orsi senzienti a venire a Londra, perché sicuramente li avrebbe ospitati nella sua casa.

Circa quarant’anni dopo, Lucy e Pastuzo si prendono cura di un piccolo cucciolo, il loro nipote diventato orfano. Decidono quindi di insegnargli le buone maniere per poter viaggiare a Londra e donare un nuovo futuro al piccolo orso.

Tuttavia, le cose non vanno come sperato e il cucciolo in seguito ad alcune peripezie, decide di andare a Londra da solo. Si fa scrivere un cartello nel quale dice di essere orfano e di voler essere aiutato. Tuttavia, una volta arrivato a Londra, nella stazione Paddington, nota che non tutti sono gentili con lui. Ad ogni modo, l’orsetto, che prenderà il nome della stazione e si chiamerà Paddington, troverà qualcuno che ha ancora un buon cuore e insieme vivranno delle avventure indimenticabili.

Video, il trailer del film “Paddington”





