Vittoria inaspettata all'Oysho Milano Premier Padel per Pol Hernandez e Guille Collado che ora aspettano gli ottavi

Padel, la vittoria inaspettata di Hernandez e Collado

In questi giorni si sono tenuti all’Allianz Cloud i primi turni dell’Oysho Milano Premier Padel P1, torneo italiano terza tappa del circuito ufficiale della FIP International Padel Federation che vede in campo i migliori giocatori del Ranking FIP sfidarsi per ottenere più punti possibili per scalare la classifica dei migliori al mondo. La competizione si appresta a raggiungere gli ottavi di finale e nei match disputati sono già state realizzate diverse grandi prestazioni da parte delle coppie favorite e alcune imprese inaspettate alla vigilia ma che hanno fatto esaltare tutti gli appassionati.

Serie A, Milan Como in Australia: anche Infantino favorevole/ “Ognuno libero di giocare dove vuole”

La vittoria più inaspettata è arrivata ieri nell’ultimo match di giornata e ha visto come protagonista la coppia formata dal ventunenne spagnolo Pol Hernandez e il suo connazionale classe 2005 Guille Collado che in tre set, terminati 6-3, 3-6 e 6-3, hanno sconfitto una delle teste di serie, gli spagnoli Coki Nieto e Mike Yanguas. I due giovani atleti sono stati protagonisti di una super prestazione nella quale da numeri 46 e 55 del ranking FIP hanno battuto avversari decisamente più quotati riuscendo anche a gestire i set vinti senza troppe pressioni.

Oysho Milano Premier Padel P1/ Oggi gli ottavi di finale: Coello e Tapia sfidano Esbri e Ruiz

Padel, gli altri risultati dei primi turni

In questi primi turni dell’Oysho Milano Premier Padel P1 poi sono arrivati anche i trionfi senza troppe difficoltà delle coppie più quotate per la vittoria finale, quella formata dallo spagnolo Arturo Coello e dall’argentino Augustin Tapia che in vantaggio di un set e di un break passano il turno grazie al ritiro dei due fratelli portoghesi Nuno e Miguel Deus. L’altra vittoria degna di nota è quella dell’argentino Federico Chingotto e dello spagnolo Alejandro Galan che con un secco 6-2 e 6-2 conquistano facilmente il passaggio del turno contro il belga Clement Geens e lo spagnolo Alejandro Jerez.

Calciomercato Napoli News/ A gennaio nuovo tentativo per Mainoo e assalto a Norton-Cuffy (9 ottobre 2025)

Più difficile invece è stata la vittoria della coppia terza testa di serie del torneo italiano di padel formata dall’argentino Franco Stupazcuk e lo spagnolo Juan Lebron che hanno dovuto lottare nei due set per chiuderli con i risultati di 6-3 e 7-5 contro la giovane coppia formata tra lo spagnolo David Gala e l’argentino Alex Chozas. Domani scenderanno in campo gli ottavi di finale che vedranno le sfide tra Coello e Tapia contro gli spagnoli Esbri e Ruiz, Chingotto e Galan incontreranno Edu Alonso e Juan Tello mentre gli argentini Di Nenno e Augsburger sfideranno i connazionali Lamperti e De Pascual.