Padova, 1000 minorenni schedati dalla Questura/ “Appuntamenti per fare a botte”

Appuntamenti per fare a botte nel weekend. È questo il nuovo trend di Padova, che va avanti ormai da qualche tempo. Si tratta di un appuntamento fisso nel fine settimana, durante il quale decine e decine di giovanissimi si organizzano per incontrarsi e scatenare risse tra i tavoli dei bar e le vie delle zone più frequentate. Una moda apparentemente senza senso che ha convinto circa mille ragazzi. È altissimo, infatti, il numero dei giovani schedati dalla Questura. Si tratta di ragazzi tra i 14 e i 18 anni che probabilmente per passare il tempo, si organizzano per fare a botte. Il prefetto Raffaele Grassi ha deciso di correre ai ripari: ha infatti annunciato la nascita di un Osservatorio sul disagio giovanile, per contrastare il fenomeno delle baby gang.

Inoltre la lista dei ragazzi, tutti di età compresa tra 14 e 18 anni, è stata inviata ai comuni di residenza con tanto di nominativi. Non si tratta, infatti, esclusivamente di ragazzi residenti a Padova, ma anche nei paesi limitrofi. Tutti, poi, nel weekend si ritrovano nel capoluogo per scatenarsi in risse.

Padova, chi sono i giovani delle baby gang che si danno appuntamento per fare a botte