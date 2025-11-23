Paura a Padova, dove un 22enne tunisino tenta di rapire bambina di un anno dopo aver aggredito il padre e quando viene arrestato picchia anche un agente

PAURA A PADOVA PER IL TENTATO RAPIMENTO DI UNA BIMBA

Un giovane padre stava passeggiando tranquillamente con la figlia di un anno quando è stato improvvisamente aggredito da un uomo, che si è impossessato del passeggino e poi si è dato alla fuga con la bambina. È accaduto a Padova, nei pressi della stazione, ma fortunatamente questa vicenda ha avuto un lieto fine, visto che sono intervenute le forze dell’ordine e il papà è riuscito a riabbracciare la figlia.

La vicenda, che è stata ricostruita dal Gazzettino, risale a giovedì pomeriggio, quando un padre rumeno di 21 anni è stato colpito con un pugno al viso da un tunisino 22enne, che poi si è dato alla fuga con la bambina che in quel momento stava dormendo. Il padre ha allertato subito la polizia e, nel frattempo, ha continuato a seguire l’uomo che lo aveva aggredito e aveva rapito la figlia, tenendo aggiornati gli agenti telefonicamente sui movimenti.

Infatti, non lo ha perso di vista, riuscendo così a fornire in tempo reale gli spostamenti ai poliziotti, accorsi a sirene spiegate sul posto. All’arrivo della polizia, il tunisino è stato trovato con il passeggino, al cui interno c’era la bambina spaventata ma non ferita. Dunque il 22enne è stato fermato e portato in Questura, ma nel frattempo ha aggredito anche un poliziotto.

L’ARRESTO E I PROVVEDIMENTI SCATTATI

In particolare, appena è stato fatto scendere dalla volante, ha aggredito un agente con dei calci, ferendolo lievemente, visto che le lesioni sono state ritenute guaribili dai medici in cinque giorni. Quindi, oltre a essere stato denunciato per percosse e tentato sequestro di persona, è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Inoltre, gli è stato imposto l’obbligo di dimora nel comune dove risiede.

Nel frattempo, la Questura di Padova ha avviato la procedura per la revoca del permesso di soggiorno e per l’emissione del foglio di via, per il quale non potrà fare ritorno a Padova, attivando rispettivamente l’Ufficio Immigrazione e la Divisione Anticrimine della polizia.