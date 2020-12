Padova, padre uccide figli minorenni e si suicida/ Li avrebbe accoltellati nel sonno

Un padre uccide i suoi due figli minorenni e poi si suicida. La tragedia è avvenuta oggi a Trebaseleghe, in provincia di Padova. Le giovani vittime sono una ragazzina di 13 anni e il fratello di 15. Il padre, Alessandro Pontin, li avrebbe uccisi accoltellandoli nel sonno, poi si è tolto la vita allo stesso modo. A fare la drammatica scoperta dei cadaveri il fratello dell’omicida, zio dei due ragazzi, che nella tarda mattinata di oggi si era recato nella villetta di via Sant’Ambrogio. Quando ha scoperto i cadaveri ha subito chiamato i carabinieri. Secondo quanto riportato da “Il Gazzettino”, inizialmente sembrava che l’uomo, che si era separato dalla moglie da alcuni anni, avesse semplicemente sequestrato i figli, Francesca e Pietro, poi però è emersa la tragica realtà, quella di un omicidio-suicidio che distrugge una famiglia. Sono ancora ignoti i motivi della tragedia familiare che sconvolge la comunità locale.

OMICIDIO-SUICIDIO A PADOVA: IGNOTO IL MOVENTE

Non riuscendo a contattare il fratello, lo zio dei ragazzi si è recato nella casa e ha subito allertato i sanitari del 118 che sono intervenuti sul posto. Ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. A quel punto è scattata la chiamata ai carabinieri, che hanno avviato le indagini per fare chiarezza su quanto accaduto all’interno della villetta. Sul luogo dell’accaduto anche gli uomini dei reparti scientifici per i rilievi all’interno dell’abitazione e il medico legale per un primo esame esterno dei corpi. Come riportato da “Il Mattino di Padova”, stanno repertando tutto e stanno indagando nella vita privata dell’uomo per capire le ragioni dietro questo terribile gesto. Nel frattempo, è arrivato anche il sindaco.



