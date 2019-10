Padova, picchiano e sequestrano figlio gay/ “No fidanzato” e lo esiliano sul Mar Nero

Una storia inquietante di omofobia arriva da Padova, direttamente svelata dalla Procura della Repubblica che ha deciso di indagare su una coppia di genitori bulgari che avrebbero picchiato e sequestrato il figlio per il solo fatto di essere gay. I fatti, raccolti dalle autorità, mostrano quanto avvenuto in questi ultimi anni dopo la denunciata scattata per la prima volta nel 2016: i genitori non accettavano che il figlio potesse avere una relazione con uno studente italiano compagno di università e per questo hanno messo in pratica il loro piano allucinante. Nel maggio 2016, secondo la denuncia, i suoi genitori e un terzo loro amico sempre di origini bulgare si sono presentati nell’appartamento dove il ragazzo viveva con il suo compagno e lo avrebbero picchiato per ore prima di costringerlo a seguirli all’estero. Non solo, i genitori lo avrebbero spedito in un paese sperduto sul Mar Nero per tenerlo lontano dall’Italia e lontano soprattutto da quell’amore gay per nulla accettato dalla folle intransigenza dei genitori.

PICCHIANO E SEQUESTRANO SUL MAR NERO IL FIGLIO GAY: GENITORI INDAGATI

La storia emerge oggi dopo il racconto della Procura e dopo che ora il tutto è in mano al giudice per le udienze preliminari di Padova; secondo quanto riportato un servizio del Tg regionale di Verona, mamma e papà, ora indagati a fondo dai giudici, si sarebbero così giustificati con gli inquirenti «volevano allontanarlo dal fidanzato col quale condivideva l’appartamento per provare a rieducarlo», dato che non tolleravano le sue scelte di vita e i suoi orientamenti sessuali. I due genitori e l’amico della famiglia sono ora a processo a dovranno rispondere delle accuse di sequestro di persona, lesioni e violenza privata. Resta l’assurdità e l’esagerazione di una scelta, quella del sequestro-esilio all’estero, che non può mai essere giustificata nemmeno con la disapprovazione per gli orientamenti sessuali del figlio, qualsiasi essi siano. Il caso di omofobia sta facendo molto discutere e nelle ultime ore è giunto anche su diverse cronache nazionali e non solo locali.

