Padre abbandona 4 figli piccoli in auto/ Brescia, dispetto alla moglie dopo litigio

Ha voluto fare un dispetto alla moglie, e per questo un padre ha deciso di lasciare i suoi 4 figli, tutti piccolissimi, in strada. Un episodio choc che ci giunge da Brescia, dove un uomo, da tempo in lite con la propria compagna, ha optato per un folle gesto mettendo a serio rischio la vita dei 4 piccoli. Due di loro erano in fasce, e i quattro sono stati lasciati in auto di notte e al freddo. Come riferito da Il Fatto Quotidiano, l’episodio è avvenuto di preciso presso il quartiere Urago Mella e i quattro fratellino sono stati adagiati sui seggiolini per auto, fino a che uno dei residenti della zona non li ha notati ed ha avvertito in maniera immediata i carabinieri.

Strage di Erba: parla Tarfusser, magistrato che chiede revisione/ "Ho scritto..."

Quando sono giunti sul posto gli uomini del 118 hanno trovato i piccoli tutti infreddoliti e soprattutto impauriti per essere stati lasciati da soli. In seguito i quattro sono stati portati in ospedale per accertare che le loro condizioni di salute fossero buone dopo l’abbandono e fortunatamente nessuno dei quattro ha riportato dei danni fisici. Si è poi scoperto che i quattro avessero un’età fra zero e tre anni, ed erano figli di una coppia italiana che però risiede in Germania. Come detto sopra, a compiere tale sciagura è stato il padre dei quattro, che li ha lasciati all’esterno dell’abitazione dove vivono i suoceri, dopo l’ennesima lite con la moglie dei quattro.

Orsa JJ4 catturata nella notte/ Trento, uccise il 26enne runner Andrea Papi

PAPA’ ABBANDONA 4 FIGLI PICCOLI IN AUTO A BRESCIA: DENUNCIATO

Sembra che l’uomo, come spiegato dai carabinieri, avesse la custodia dei bambini da tempo dopo che la moglie era rientrata in Italia e si era stabilita a casa dei genitori. In base a quanto emerso anche il marito sarebbe dovuto rientrare in Italia per assistere al padre malato e aveva deciso di portare con se i quattro piccoli, per poi abbandonarli inspiegabilmente nel cuore della notte davanti alla vecchia abitazione dei suoceri, senza però sapere che la stessa non fosse più abitata.

Una volta lasciati i 4 piccoli, il padre dell’uomo ha avvisato la nuora, la madre dei bambini, con una telefonata: quest’ultima si è quindi recata sul luogo ed ha ritrovato i piccoli già con i carabinieri e i sanitari mentre si assicuravano che stessoro tutti bene. Dopo le cure i 4 fratellini sono stati affidati alla madre su disposizione della procura per i minorenni mentre il padre è stato giustamente denunciato per abbandono di minori.

Lashawn Thompson, detenuto morto “divorato vivo dagli insetti”/ Il racconto choc

© RIPRODUZIONE RISERVATA