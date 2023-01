Padre alcolizzato abusa di figli: ragazzi tolti alla madre/ “Dissero che ero ‘pazza’”

A I Fatti Vostri il terribile caso di padre alcolizzato che ha abusato sessualmente anche dei figli: il giudice aveva però deciso di togliere i ragazzi alla madre. Alma, l’ex moglie dell’uomo, ha raccontato la drammatica vicenda con tali parole: “Due mesi dopo il matrimonio dopo una cena è tornato a casa completamente ubriaco, voleva devastare la casa ed era violento. Ho chiamato la mia ex suocera e poi sono stati chiamati i carabinieri. In quella sera è stato portato in ambulanza in un centro di neuropsichiatria dove è rimasto una notte ma dove non gli hanno fatto gli accertamenti che andavano fatti per poi tornare a casa”. Dopo la dimissione ha giurato che sarebbe diventato astemio: “Ma dopo 15 giorni è tornato a casa ancora ubriaco di nuovo con la stessa violenza se non peggio”. Ad un certo punto Alma ha deciso di separarsi: “Nel 2017 ero al mare con i miei figli e mi ha chiamato il direttore di banca che diceva che il conto era bloccato perchè lui aveva fatto dei prelievi per andare ad un night, il matrimonio non aveva più senso”. Poi il peggio: “In una vacanza del 2018 da una mia secondogenita scopro che il padre aveva abusato di lei e anche gli altri hanno trovato il coraggio di raccontare”.

In studio anche Francesco, figlio del padre alcolizzato: “Io ho purtroppo ho ricevuto questi abusi, raccontarlo mi fa male e provo vergogna per questo. Ma oltre ad abusi sessuali ho subito anche violenze fisiche. E’ successo più di una volta che quando lui era ubriaco ci picchiava. Quando avevo 13 anni mi fece un occhio nero e il giorno dopo a scuola non sapevo come giustificarmi e ciò mi fece vergognare molto”. Ad un certo punto la madre ha sporto denuncia e la famiglia è stata sottoposta ad una perizia: “Stiamo stati sentiti in un ambiente protetto da una polizia – ha raccontato ancora il figlio – e poi successivamente ci hanno fatto una perizia che ha constatato che non eravamo credibili”.

PADRE ALCOLIZZATO ABUSAVA DEI FIGLI, L’AVVOCATO: “IL TRIBUNALE…”

Il tribunale ha quindi disposto di togliere i figli dalla madre in quanto la donna venne ritenuta con problemi psichiatrici: “Sulla base di una perizia – ha raccontato ancora una donna – quindi la conclusione era che i figli con me sarebbero stati in pericolo”. I 4 figli sono stati prima collocati dai nonni poi in Comunità: “Un periodo che noi ricordiamo molto male – ha raccontato ancora Francesco – io sono diventato anche obeso poi isolandomi sono riuscito ad andare avanti”.

La vicenda non è ancora conclusa, e in studio è arrivato l’avvocato della famiglia, che ha spiegato: “La signora è stata visitata da un centro di eccellenza di salute mentale che ha riscontrato che non avesse alcun disturbo. Il tribunale aveva allontanato i figli dalla madre senza alcun motivo. La consulenza non è stata ritenuta valida presso il tribunale dei minorenni”. E sul padre che aveva abusato sui figli: “Deciderà il giudice penale, l’udienza si terrà al più presto visto che son trascorsi 4 anni dai fatti”. Alma ha concluso: “Stiamo ritrovando un po’ di serenità”, e Francesco ha aggiunto: “Sto molto bene, ho ripreso la scuola ed ora posso dire di continuare la mia vita”. Da poco tempo la famiglia, ad eccezione ovviamente del padre alcolizzato, si è ricongiunta.











