Padre Antonino Spinalbese morto suicida, chi era?/ “Quando sono entrato in casa sua…”

Padre Antonino Spinalbese morto suicida: un dolore sempre vivo

C’è un dolore enorme nel cuore di Antonino Spinalbese che, nella casa del Grande Fratello Vip 2022, ha raccontato una sofferenza vissuta quando era giovanissimo. Antonino aveva solo 8 anni quando i genitori si separarono e, nonostante la fine del matrimonio, ha sempre avuto un ottimo rapporto con il padre che ha perso a causa della depressione. Il male oscuro e nascosto ha portato via il padre di Antonino che è morto suicida come ha confessato lui stesso agli altri concorrenti del reality aprendo il proprio cuore e condividendo l’enorme dolore che si porta dietro.

“Io non litigavo mai con mio padre e invece ci ho discusso giusto qualche giorno prima, non ricordo neanche il motivo. Poi una mattina mia madre, presa dal suo shock, da un’estrema paura, mi sveglia dicendomi che mio padre è morto. Mi ha praticamente scioccato la vita futura”, ha raccontato Antonino.

Le struggenti parole di Antonino Spinalbese sul padre

Oggi che è padre della piccola Luna Marì, Antonino Spinalbese sente ancora di più l’assenza del padre che lo ha scioccato con la morte traumatica che ha avuto. “Mio padre è morto: si è suicidato. – ha svelato Antonino – siamo entrati a casa sua e c’era uno stato folle, mio padre era andato in depressione ma nessuno se ne è accorto, spesso la depressione non ha voce. Per le leggi di vita che lui ha sempre avuto, di felicità, di estrema calma, freddezza, era estremamente inspiegabile. Non solo era assurdo che non c’era più, era ancora più assurda la causa, non ci potevo credere”.

Un dolore enorme per Spinalbese che, nella casa di Cinecittà, sta provando a lasciarsi andare aprendo il proprio cuore raccontando anche i dolori più grandi con cui convive.

