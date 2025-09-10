L'analisi di Padre Benanti sulla strategia di difesa dell'Iran che imponendo un blackout alle comunicazioni ha penalizzato i civili

In Iran la guerra sta proseguendo a livello digitale, nonostante la fine degli attacchi israeliani sulle centrali nucleari avvenuti nell’ambito dell’operazione militare congiunta con gli Usa per prevenire la minaccia dello sviluppo dell’atomica, il paese prosegue una condotta difensiva che però sta mettendo a rischio la vita dei cittadini. L’analisi di Padre Paolo Benanti sul Sole 24 Ore, evidenzia proprio questi nuovi pericoli derivati dai conflitti controllati dalle intelligenze artificiali, che scelgono autonomamente gli armamenti da usare e quali obiettivi colpire, nei quali l’uomo perde sempre più la percezione della responsabilità morale.

L’esempio iraniano è però quello di un autosabotaggio con la giustificazione della difesa, come avvenuto con il blackout imposto dal Ministero delle Telecomunicazioni durante la guerra per limitare gli abusi della rete e delle linee telefoniche da parte del nemico che però di fatto ha limitato fortemente anche le possibilità di comunicare ai civili, che sono rimasti isolati senza possibilità di utilizzare telefoni fissi e cellulari e rimanendo irraggiungibili al 90% anche per le chiamate dall’estero.

Iran, Padre Benanti: “il blackout informatico come strategia di difesa è un autosabotaggio”

Padre Benanti, parlando della strategia di difesa dell’Iran, che per limitare le interferenze israeliane ha imposto un blackout e uno stop alle telecomunicazioni alla popolazione, definisce la scelta come un atto di autosabotaggio perchè di fatto sta costringendo i civili non solo ad interrompere le attività digitali su dispositivi e App, ma anche a non potersi informare correttamente. Sottolineando che “Impedire gli accessi alle informazioni provoca una alterazione della percezione della realtà” che influisce molto sul piano psicologico.

La guerra quindi prosegue ma su un nuovo piano, quello informatico, che però ha gravi ripercussioni anche sul piano reale e sulle infrastrutture di vitale importanza come la sanità e l’energia. Il tutto aumenta la crisi etica ed è complicato dall’impossibilità di azione da parte del diritto internazionale, che spesso non riesce ad attribuire la responsabilità agli attacchi di tipo cibernetico perchè provengono per la maggior parte da gruppi poco identificabili.