Negli ultimi mesi Chiara Balistreri, ragazza divenuta nota alla cronaca per via della sua tormentata storia con Gabriel, ha parlato anche dell’assenza del padre nella sua vita. Per la giovane è stato infatti tempo di raccontare le sue verità e il dolore riguardante l’assenza del padre, un vuoto che ha faticato ad affrontare con il tempo.

“Provo una grande rabbia nei suoi confronti, quando il mio ex mi picchiava mi diceva ‘ma non viene tuo padre a salvarti?’ Da un genitore non capisco queste cose, non è venuto neanche quando ero in ospedale anche se non l’avrei fatto entrare probabilmente, però mi aspettavo che venisse. Si è fatto vivo solo con messaggi e chiamate e la pretesa che dovessi andare io da lui. Io sono arrivata a pensare che un rapporto con mio padre posso averlo, anni fa ci soffrivo tanto per questa cosa, adesso cerco di non pensarci, ho una madre che ha fatto per due e me ne rendo conto. Un rapporto va coltivato da quando si è piccoli e si può anche ritrovare da grandi, ma serve un volerlo da grandi” ha detto in una intervista concessa a Verissimo da Silvia Toffanin.

Padre Chiara Balistreri, chi è il patrigno della ragazza

Per Chiara Balistreri è dunque tempo di vivere una vita sotto l’ala protettiva della madre, ma non solo. La ragazza ha infatti raccontato, durante la sua permanenza all’Isola dei Famosi 2025, anche di aver avuto la fortuna di godersi il legame con il patrigno, una persona che in qualche modo ha sopperito all’assenza del padre, anche se il vuoto chiaramente non è stato colmato nella stessa maniera.

Forte di un rapporto davvero speciale con la madre, la ragazza ha cercato di farsi forza in qualche modo, sfruttando anche l’appoggio del patrigno con il quale ha fortunatamente sempre avuto un buon rapporto.

