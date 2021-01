Padre Dayane Mello “sei una figlia speciale”/ La modella: “Ho imparato ad amarlo”

Il padre di Dayane Mello: un rapporto non facile quello tra i due come ha raccontato più volte nella casa del Grande Fratello Vip 2020 la bellissima modella brasiliana. Oggi a distanza di tempo però i due si sono riappacificati con il padre che in occasione delle festività di Natale è “entrato” nella casa con un videomessaggio che ha tanto emozionato la Mello. “”Ciao figliola, sono qui per augurarti buona fortuna e molta salute per il tuo percorso, spero che tu possa raggiungere i tuoi obiettivi perché te lo meriti e sei una figlia molto speciale, sei una figlia che amo molto” – ha detto il padre nel video messaggio che ha raccontato anche il primo incontro – “pensando al passato, mi ricordo quando ti ho incontrato, tu avevi cinque anni: dal tuo primo sguardo ho cominciato ad amarti e non ho smesso um minuto di amarti, ti amo dal profondo del mio cuore”. Dayane e il padre, infatti, hanno vissuto un rapporto turbolento visto che quando era piccolissima è cresciuta con la nonna.

Dayane Mello e il rapporto con il padre: “mi ha voltato le spalle, ma…”

“Tutto cambia per me: io avevo molti problemi, ero ribelle, e a un certo punto mi sono chiusa in me stessa e ho smesso di parlare” ha raccontato Dayane Mello nella casa del Grande Fratello Vip 2020 parlando del rapporto con il padre. All’età di 16-17 anni, Dayane è scappata di casa con un uomo molto più grande di lei. Una scelta che non è piaciuta al padre come ha raccontato proprio la modella: “mio padre saputo ciò mi ha voltato le spalle”. A distanza di anni però i due hanno recuperato il rapporto, in particolare quando Dayane è diventata molto famosa in Cile. Proprio il padre le ha inviato un altro videomessaggio nella casa: “dal primo momento in cui i nostri sguardi si sono incrociati non ho mai smesso di amarti. Non ho smesso un minuto di amarti. Ti amo dal profondo del mio cuore”. Parole bellissime che hanno emozionato la Mello che ha reagito: “non mi ha mai detto questa cosa, non lo sapevo. Ho imparato ad amarlo. E’ bellissimo che mi abbia amato dal primo sguardo. Ho 31 anni e ha detto delle cose molto profonde, che non mi aveva mai detto”.



