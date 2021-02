Padre Dayane Mello: “Ti ho amato sin dal primo sguardo”/ “Sei una figlia speciale”

Il padre di Dayane Mello rappresenta indubbiamente uno dei grandi affetti della vita della concorrente del Grande Fratello Vip, recentemente colpita da un gravissimo lutto, ovvero la morte in un incidente stradale del fratello Lucas, 27 anni da compiere a marzo, con la notizia che ha raggiunto la ragazza all’interno della Casa più spiata d’Italia. Per lei, nel corso della puntata di questa sera, lunedì 8 febbraio 2021, è prevista una sorpresa e non è escluso che essa abbia le sembianze di suo papà, peraltro non nuovo a “irruzioni” all’interno del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Infatti, in vista delle festività natalizie, il padre di Dayane Mello aveva inviato un messaggio video alla figlia: “Ciao figliola, sono qui per augurarti buona fortuna e molta salute per il tuo percorso, spero che tu possa raggiungere i tuoi obiettivi perché te lo meriti e sei una figlia molto speciale, sei una figlia che amo molto. Pensando al passato, mi ricordo quando ti ho incontrato, tu avevi cinque anni: dal tuo primo sguardo ho cominciato ad amarti e non ho smesso un minuto di amarti, ti amo dal profondo del mio cuore”.

PADRE DI DAYANE MELLO: UN RAPPORTO DIFFICILE CON LA FIGLIA, POI LA PACE

Il padre di Dayane Mello è stata ed è una figura importante nella vita della modella, ma non sempre il rapporto con la figlia è stato così sereno. L’ha rivelato la stessa ragazza all’interno della casa del GF Vip: “A crescermi è stata mia nonna, era vedova”. Per arrivare a questo step, occorre tuttavia fare prima un passo indietro: il papà di Dayane non sapeva infatti dell’esistenza della figlia, poiché non viveva insieme alla moglie e lavorava per l’esercito a Rio de Janeiro. “Quando io e i miei fratelli vivevamo con mia madre eravamo molto poveri, ricordo che mio fratello andava a cercare cibo dai vicini”, ha asserito la concorrente. Soltanto dopo quattro anni dalla nascita di Dayane il padre è venuto a conoscenza della presenza anche di una figlia nella sua vita: la andò a prendere e la affidò alle cure della nonna. A quel punto tutto è cambiato per lei: “Avevo molti problemi, ero ribelle e a un certo punto mi sono chiusa in me stessa e ho smesso di parlare”. Il rapporto con suo papà non era propriamente idilliaco e si interruppe di colpo quando lei in piena adolescenza andò via di casa insieme a un 37enne. Sono serviti molti anni affinché i due tornassero a parlarsi e ad amarsi, almeno sino a quando Dayane Mello non è divenuta una modella conosciuta.



