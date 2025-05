Carly Tommasini, modella transgender che prenderà parte tra i concorrenti a L’Isola dei Famosi, ha un passato complicato. Nel corso della sua infanzia, Carly ha avuto un rapporto turbolento con il padre che si è aggravato ancor di più negli anni dell’adolescenza, quando ha preso consapevolezza del suo corpo, accettando di non sentirsi uomo bensì donna. Se la mamma le è rimasta vicina, facendole sentire il suo sostegno, e scegliendo il suo nome da donna, non è stato infatti lo stesso per il padre. A raccontarlo è stata proprio lei, in più di un’occasione, spiegando come il rapporto con l’uomo l’abbia fatta soffrire in maniera forte. Il padre di Carly Tommasini, infatti, non l’ha mai accettata e anzi, ha rovinato in ogni maniera possibile la stabilità mentale della figlia.

Cristina Plevani, chi è?/ Dal Grande Fratello all'Isola dei Famosi 2025, la tragica morte dei genitori e...

Padre di Carly Tommasini, chi è: “Chiusura mentale”

“Lui è la rappresentazione massima della chiusura mentale, io mi vergognavo davanti a lui e non riuscivo più a parlare e andavo in autismo selettivo” ha raccontato a VDNews Carly Tommasini parlando del papà, con il quale non è mai riuscita ad avere un rapporto normale proprio a causa della chiusura dell’uomo, nei suoi confronti. Il padre di Carly Tommasini, infatti, non ha mai accettato il suo orientamento sessuale e soprattutto il suo sentirsi donna: per questo la figlia lo ha definito “un bullo” nei suoi confronti. Mancanze gravissime che fortunatamente sono state compensate dalla mamma, che le è rimasta sempre affianco.

Rocco Siffredi e Rosa Caracciolo, genitori di Lorenzo Tano/ Il rapporto col padre e la complicità sul set...

“Per fortuna ho avuto una madre che ha colmato quel vuoto ed ha fatto molto sia da figura materna che da figura paterna…” ha raccontato ancora Carly Tommasini, che è riuscita a superare la sofferenza di quel rapporto mai costruito con il padre anche grazie alla mamma, che non l’hai mai abbandonata e l’ha sostenuta in quel difficile percorso della transizione di genere.