Padre di Mahmood “Dopo anni di silenzio si è fatto vivo”/ “Quando avevo 5 anni..”

Mahmood oggi prenderà posto nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo e solo allora capiremo se ci sono novità importanti e interessati in quello che è il suo rapporto travagliato con il padre. In questi anni, ogni volta che ha parlato dei loro rapporti, non ha mai dato modo di pensare che in qualche modo lui fosse arrabbiato con lui anche perché ha svelato di aver avuto una vita felice e serena grazie alla sua mamma che non gli ha mai fatto mancare nulla. Proprio a Verissimo l’anno scorso ha parlato di quello che è successo in passato quando, a soli cinque anni, il padre ha deciso di tornare in Egitto lasciandolo quindi alle cure della madre e senza più interessarsi alla sua vita e al suo destino: “Queste canzoni arrivano da una riflessione perché io sono cresciuto felice. Non ho mai sentito neanche tanto la mancanza di papà perché sono cresciuto con tutti i miei cugini e non mi sono mai sentito solo”.

Padre di Mahmood “Dopo anni di silenzio si è fatto vivo”

Proprio dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo, Manhmood ha avuto modo di sentire il padre “perché avevo promesso che ci saremmo rivisti. Comunque abbiamo riallacciato un rapporto da qualche anno. Al giorno d’oggi è una cosa comune e il mio non è stato proprio un abbandono perché in questi anni ci siamo comunque sentiti”. Quello che ci tiene a precisare l’artista è che, nonostante tutto, la sua vita è stata felice e in realtà il loro rapporto non è stato mai ad alta tensione visto che non è legata ad un conflitto ma solo ad un abbandono. Il padre di Mahmood è di origini egiziane e dopo aver lasciato l’Italia, si è sistemato al Cairo. Lui ha vissuto la sua infanzia con sua madre, di origini sarde, e la sua numerosissima famiglia, composta da ben 12 fratelli e cugini. Mahmood ha rivelato di aver sentito un sentimento di rabbia solo da adolescente ma ha saputo comunque affrontarlo canalizzando tutto nella musica.

