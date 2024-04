Padre di Piero Chiambretti: “Non ho mai conosciuto”/ “Sa chi sono ma non mi ha mai cercato”

Piero Chiambretti è ospite alla trasmissione Belve, dove nel corso dell’intervista per raccontare alcuni particolari della sua vita privata, compreso il rapporto con la famiglia di origine. In particolare su suo padre, con il quale il conduttore ha detto di non aver mai avuto occasione di costruire un rapporto, perchè l’uomo ha sempre rifiutato di incontrarlo e anche di cercarlo. Chiambretti aveva già dichiarato varie volte infatti, di essere cresciuto solo con la madre, anzi, con due madri, cioè con una donna che si è sacrificata ed impegnata moltissimo per coprire tutti e due i ruoli. Come aveva raccontato alla trasmissione Verissimo: “Quando arrivava la festa del papà era il giorno più terribile, non andavo a comprare il regalo anche se certe volte lo compravo e poi me lo regalavo“.

Chi è Federica Laviosa ex moglie di Piero Chiambretti/ Battaglia legale "Vuole vendetta ci rimette la figlia"

Anche Felicita, la madre di Piero Chiambretti aveva confermato che il suo compagno dell’epoca aveva rifiutato la paternità e se ne era andato di casa subito dopo la nascita di Piero, nonostante avesse firmato un documento le gli imponeva il riconoscimento del figlio e l’assegnazione del cognome. Per questo, aveva raccontato: “Ero una donna sola negli anni 60, non è stato facile, per trovare lavoro ho dovuto quasi rinnegare l’esistenza di mio figlio”.

Come è morta Felicita Chiambretti, mamma Piero Chiambretti?/ Il conduttore: "ha dato la sua vita per la mia"

Piero Chiambretti: “Mio padre mi rifiutò e non mi ha mai cercato”

Il presentatore ha più volte rivelato i dettagli sulla sua infanzia, felice e spensierata nonostante sia stato cresciuto da una madre single. Piero Chiambretti è tornato a parlare del padre e del suo abbandono, anche in occasione della scomparsa della mamma Felicita a causa del Covid: “Ce l’abbiamo fatta, è stata dura ma ci siamo riusciti e lei non mi ha mai fatto mancare la mancanza di un padre, anche per questo non ho mai voluto cercarlo“. Raccontando anche, come aveva confermato la madre in un racconto pubblicato dall’associazione Smallfamilies, che da piccolo già aveva le idee chiare, e che il rifiuto gli aveva dato proprio la forza per affrontare le difficoltà.

Piero Chiambretti: “Mia madre mi dà un’energia invisibile ma chiara”/ “La sua morte mi ha rafforzato"

“Quando è diventato popolare gli ho detto: guarda che potrebbe uscire fuori tuo padre. E se venisse a cercarti? Lui ha replicato: cercare me? Ma nemmeno per sogno. Io non ricevo nessun padre. Io non ho padre, io ho solo mia madre, che mi ha fatto da padre“. Il conduttore infatti aveva ribadito, dopo la morte della sua amata mamma, parlando dell’uomo che lo aveva abbandonato: “Lui sa chi sono, se non mi ha cercato è un problema più suo che mio“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA