“Padre e figlia”: Emil e Elenache/ L’estro per vincere la finale di Bake Off Italia dolci sotto un tetto

La coppia più estrosa della finale di Bake Off Italia dolci sotto un tetto è sicuramente quella “Padre e figlia” composta da Emil e Elenache. I due hanno dimostrato di essere sulla stessa linea di pensiero anche se spesso la giovane ha dovuto trascinare nel suo percorso anche il papà. Hanno buttato il cuore oltre alle difficoltà grazie a una grandissima istintività e a una creatività ben al di sopra della media. Sarà dunque interessante vedere come se la caveranno stasera quando su Real Time andrà in onda l’ultimo atto e quando le pressioni saranno sicuramente moltiplicate.

“Padre e figlia”: Emil e Elenache, Bake Off Italia dolci sotto un tetto. Cosa manca?

Cosa manca a “Padre e figlia” per vincere Bake Off Italia dolci sotto un tetto? La coppia “Padre e figlia” è ben assortita anche se forse avrebbe bisogno di maggiore organizzazione. Molto spesso sono andati in confusione non riuscendo ad essere precisi. I loro errori sono stati comunque veniali anche perché altrimenti non sarebbero arrivati a questo punto. Stasera però le pressioni salgono e cercare di essere più ordinati potrebbe rappresentare una condizione sine qua non.



