Padre e figlia, Marco Berry e Ludovica Marchisio/ Talento e magia (Pechino Express)

Marco Berry e Ludovica Marchisio sono Padre e figlia nel cast dell’ormai imminente prima puntata di Pechino Express. Marco Berry nasce a Torino 56 anni e diventa famoso come illusionista e poi conduttore televisivo in programmi come Le Iene e Mistero. Ludovica Marchisio è sua figlia, con cui ha deciso di partire in Oriente per vivere una fantastica avventura insieme. Ludovica ha 20 anni (ne compirà 21 a ottobre) ed è una giovanissima ragazza dai capelli biondi e un viso molto tenero. Di lei si sa poco o nulla, se non che ha una grande passione per il design (è iscritta allo IED, Istituto Europeo di Design) e i cavalli. Inoltre, le piace viaggiare, come è possibile vedere dalle Storie Instagram pubblicate sul proprio account ufficiale. Di recente, Marco Berry ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera, in occasione della promozione al teatro dello show “Il più grande mago del mondo: Houdini”. Marco ha spiegato che grazie alla magia è riuscito a vincere tutte le paure che aveva da ragazzo, pur sottolineando però che la paura aiuta le persone a restare concentrate. Nel video di presentazione pubblicato dall’account social di Pechino Express (disponibile a questo link), Marco Berry ha rivelato di essere molto competitivo e di voler provare a vincere l’adventure-game insieme alla figlia. Ludovica ha invece definito il padre un po’ moderno e un po’ antico, aggiugendo una curiosità: a tutte le donne che incontra fa ancora il baciamano. Tornando a Berry, l’ex conduttore di Mistero ha scherzato dicendo che potrebbe vendere Ludovica durante il viaggio in cambio di tre cammelli.

MARCO BERRY E LUDOVICA MARCHISIO: LA GIOVANE SUPERERÀ LE DUE PROVE DI PECHINO EXPRESS?

Marco Berry conosce la televisione, ha girato il mondo, ma la sfida di Pechino Express richiede qualcosa in più. L’anello debole della coppia appare la figlia Ludovica, che sconta un po’ il fatto di essere inesperta (potrebbe non trovarsi a suo agio con le molteplici difficoltà che un reality come Pechino Express pone lungo il percorso a tutti i suoi concorrenti). Per usare un eufemismo, ci sono altre coppie sicuramente più accreditate per il successo finale rispetto a Padre e figlia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA