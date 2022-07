Padre e figlio morti lo stesso giorno per malattie diverse/ Collegno: sepolti insieme

Carlo e Alessio Bologna, padre e figlio, sono morti nello stesso giorno, a soli due ore di distanza. La comunità di Collegno, in provincia di Torino, è a lutto per la loro scomparsa. I due decessi non sono collegati per quanto concerne le cause, ma il fatto che siano avvenuti simultaneamente è apparsa come un drammatico segno del destino. Insieme, nella morte così come nella vita.

Giorgio Medaglia, nuova indagine sulla morte/ Mamma "E' stato tradito da qualcuno"

Come viene riportato da Today, Carlo, 74 anni, era affetto da diverso tempo da alcune patologie. Si è spento per l’aggravarsi di queste ultime. In paese tutti lo conoscevano poiché era stato a lungo il responsabile del comitato di quartiere Regina Margherita e anche responsabile degli scout del Masci di zona. Prima di andare in pensione aveva lavorato all’Inps. Alessio, 39 anni, invece, era un autista del bus. Aveva una moglie e due figli piccoli. Poco tempo fa era stato colpito da un aneurisma e per questo motivo era in coma.

Anelli: "Libertà costa 2000 morti al mese"/ "Se ci baciamo Covid circola"

Padre e figlio morti nello stesso giorno: i funerali insieme

Erano padre e figlio, Carlo e Alessio, rispettivamente 74 e 39 anni, e sono morti nello stesso giorno. Una drammatica coincidenza a Collegno, che ora si stringe nel lutto attorno alla famiglia delle due vittime. I funerali, come riportato da Today, si svolgeranno nella mattinata di giovedì 7 nella chiesa di San Massimo in via XX Settembre, a breve distanza dalla loro abitazione di corso Francia 113.

A ricordare i due è stato anche il sindaco del Comune. “La Città di Collegno esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Carlo e Alessio Bologna. Tutta la comunità si stringe intorno alla famiglia. Carlo ha rappresentato un modello di cittadino impegnato, ispirato dalla partecipazione alla vita collettiva dello scoutismo con l’impegno nel Masci. È stato un promotore e grande animatore della Croce di Collegno, sempre presente agli appuntamenti della città e attento analista della realtà contemporanea. Molto attivo anche nell’azione civica, acuto osservatore e sempre disponibile al fare oltre che al dire, per molti anni ha seguito con grande responsabilità e spirito collaborativo il comitato di quartiere di Regina Margherita e Santa Maria”, queste le parole di Francesco Casciano.

"Ruby è una madre irreprensibile"/ Parla l'avvocato: "Messa alla gogna ingiustamente"

© RIPRODUZIONE RISERVATA