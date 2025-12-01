La scomparsa di padre Eligio Gelmini, fondatore di Mondo X, prima comunità di recupero per tossicodipendenti, ha lasciato un grande vuoto

Caro padre Eligio,

abbiamo appena saputo che hai raggiunto il cielo, e da oggi ci sentiamo un po’ più soli.

Abbiamo imparato a riconoscere gli “Uomini” – quelli veri, nella loro fragilità e nella loro grandezza – grazie ai tuoi occhi spalancati e puri. In loro vedevamo te, e in te vedevamo loro: un’unica storia, un’unica ferita, un’unica possibilità di rinascita.

Uomini e donne che avevi incontrato nei momenti più difficili della loro vita, e che avevi subito amato con quell’amore fraterno e paterno che solo tu sapevi dare.

Così hai vissuto sempre: in unione e simbiosi con le altre anime, soprattutto con quelle più bisognose. Condividevi le loro sconfitte, ma soprattutto cercavi instancabilmente strade nuove, luci nuove, spiragli di futuro per chi aveva perso la rotta.

Ricordo ancora la prima volta che mi invitasti in una delle tue comunità. Vidi i ragazzi e le ragazze… ciò che mi colpì – ciò che mi fece innamorare di Mondo X – furono i loro occhi: occhi nuovi, limpidi, sereni.

Pieni di gentilezza e rispetto. Non tanto per te, non per noi visitatori, ma come un nuovo modo di stare al mondo: più vero, più umano, più pulito. Uno sguardo che raccontava la loro rinascita.

Padre Eligio, una vita dedicata alla fede e agli ultimi: il ricordo di chi lo ha conosciuto da vicino

Padre Eligio è nato in una famiglia profondamente religiosa e la sua vocazione è sembrata emergere fin da subito, come un percorso naturale e quasi inevitabile.

Chiunque lo abbia incontrato almeno una volta ricorda il suo carisma particolare: uno sguardo capace di andare oltre l’apparenza, di leggere l’anima delle persone – volontari, amici o ragazzi al primo colloquio in comunità.

Per molti è stato un padre spirituale, un punto fermo, un uomo dotato di una fede incrollabile e di una sorprendente forza interiore. La sua capacità di comprendere gli altri, spesso in pochi minuti, era considerata un dono raro.

La sua scomparsa lascia un vuoto profondo. Chi lo conosceva ricorda i suoi rimproveri sinceri, il suo modo diretto e affettuoso di richiamare all’essenziale, le sue telefonate improvvise a qualsiasi ora – sempre tese a spronare, consolare o interrogare.

Nelle comunità mancherà il suo passo rapido, quasi militare, e quella presenza vigile che per anni è stata una certezza.

Fondatore di Mondo X, Padre Eligio ha dedicato la sua vita al recupero dei giovani tossicodipendenti e di tutte le persone in difficoltà.

Nel 1964 avviò il primo “Telefono Amico”, un servizio di ascolto attivo 24 ore su 24 per persone sole o in difficoltà emotiva.

Tre anni più tardi, nel 1967, diede inizio alla prima comunità dedicata ai tossicodipendenti, inaugurando un modello del tutto rivoluzionario per l’epoca: un percorso fondato sul lavoro, sulla disciplina, sulla sincerità e soprattutto sulla libertà personale.

Da quel momento la rete delle comunità di Mondo X si ampliò sempre di più: da Milano a Cozzo, da Cetona all’Isola di Formica, fino ad arrivare persino al Monte Tabor, in Israele.

Furono centinaia – anzi, migliaia – i ragazzi che passarono per queste comunità, e tutti furono ascoltati, sostenuti, guidati. Molti di loro, salvati.

Ci fu anche un prezzo personale da pagare, ferite ricevute da chi più avrebbe dovuto essergli grato, ma lui, conoscitore profondo dell’animo umano, non se ne stupiva e con quella sua forza instancabile andava avanti senza paure né indugi.

Chi ha avuto la fortuna di lavorare al suo fianco conserva una gratitudine sincera. Ricorda la sua dedizione assoluta, la sua presenza in prima linea, le giornate senza orari, i richiami severi ma sempre mossi dal desiderio di far crescere.

Il mondo, oggi più che mai, avrebbe bisogno di figure come la sua: frati, suore e laici capaci di donare tempo, energie e cuore a chi ne ha più bisogno.

Padre Eligio lascia un’eredità spirituale e umana che continuerà a vivere nelle comunità di Mondo X e in tutte le persone che ha incontrato, guidato e amato.

Oggi lascia un vuoto profondo, ma anche una traccia che continua in coloro che lo hanno vissuto e amato.

La sua energia – quel passo rapido, quel carattere incendiario ma pieno di misericordia – rimase intatta quasi fino alla fine.

Chi l’ha visto all’opera non potrà mai dimenticare il suo essere sempre in prima linea, capace di passare dai lavori più duri ai ragionamenti teologici più profondi con una naturalezza stupefacente.

Era restauratore, contadino, padre spirituale, frate, prete, teologo. Era un uomo che sapeva tutto senza mai vantarsene, un uomo autentico, qualche volta scomodo, sempre vero.

“Non ti dimenticheremo”.

— — — —

