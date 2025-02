PADRE ENZO FORTUNATO CHIUDE OGNI POLEMICA SUL VIDEO DEL PAPA: “ERA PER SANREMO, LUI FELICISSIMO”

Non esiste un Festival di Sanremo che si rispetti senza le polemiche, ma difficilmente avremmo pensato che il “can can” mediatico attorno all’Ariston potesse scatenarsi per “colpa” di Papa Francesco. Come vi abbiamo raccontato qui nel dettaglio, alcuni rumors riportati da “Dagospia” ieri mattina davano un Santo Padre su tutte le furie perché il video registrato e mandato in onda da Carlo Conti nella prima serata di Sanremo sarebbe in realtà stato prodotto addirittura un anno fa e per un altro contesto che nulla c’entra con Sanremo. La polemica corre fino alla conferenza stampa di Carlo Conti dove viene smentito tutto, citando l’interlocuzione con padre Enzo Fortunato e il Vaticano nell’inviare invece un vero messaggio per Sanremo di cui il Papa ne era perfettamente informato.

Intervistato oggi dal “Fatto Quotidiano Magazine” è lo stesso sacerdote protagonista dell’intera “querelle” a confermare l’esatta ricostruzione di Carlo Conti, spiegando come Papa Francesco fosse molto felice del video messaggio che aveva registrato l’1 febbraio 2025. Tutti i rumors usciti ieri sono falsi, sottolinea padre Fortunato che ammette di aver fatto da tramite con Papa Francesco e il conduttore di Sanremo: è falso anche che lui si sia dimesso, semmai ha ridimensionato gli incarichi presso la comunicazione della Basilica di San Pietro per altri impegni presi nella gestione della Giornata Mondiale dei Bambini (che nel frattempo è diventato un comitato pontificio, con presidente proprio Enzo Fortunato). È poi lui materialmente a girare il video messaggio con il Santo Padre protagonista: sebbene il Papa non citi mai direttamente il nome “Sanremo”, padre Fortunato conferma che quel messaggio era rivolto a Carlo Conti e a chi seguire le serate del Festival, «leggete bene il testo, è chiarissimo» e fa anche riferimento alla questione Israele-Palestina.

DA DOVE È NATO IL MISUNDERSTANDING TRA VATICANO, SANREMO E…

Come ha infatti spiegato lo stesso Conti ieri in conferenza stampa, la decisione di chiedere a Papa Francesco un breve messaggio sul valore della pace e della musica è stata presa dopo che le due artiste, Noa e Mira Awad, hanno confermato la loro partecipazione alla prima serata del Festival di Sanremo.

Resta dunque da capire come e perché si sia creato il “misunderstanding” sul video di Papa Francesco, con padre Enzo Fortunato che ammette di non capire come sia stato possibile che una ricostruzione così bizzarra sia realmente emersa tanto da creare il mare di polemiche nella giornata di ieri: esclude in primo luogo che qualcuno in Vaticano possa “volergli male”, ed esclude anche che vi siano stati scambi al vetriolo con Papa Francesco, Il video c’è, era stato realizzato per Sanremo e così è stato inviato: Conti da par suo non ha detto nulla a nessuno per potersi giocare l’effetto sorpresa, anche con la stessa Rai. Non poteva aspettarsi però il traino delle polemiche che dunque ora, tra la conferenza stampa del conduttore e le parole di Padre Enzo Fortunato, possiamo definitivamente archiviare.

