Padre Gianmaria Antinolfi: “Abbiamo un rapporto conflittuale”/ Incontro al GF Vip?

Gianmaria Antinolfi si mette a nudo e, durante un faccia a faccia con Sophie Codegoni, parla apertamente della propria famiglia. Legatissimo alla mamma Esmeralda Vetromile e ai fratelli, a notte fonda, nella sauna del Grande Fratello Vip 2021, ripensando all’incontro di Sophie Codegoni con il padre, racconta senza filtri all’ex tronista di Uomini e Donne quello che è il suo rapporto con il padre. “Abbiamo un rapporto molto conflittuale”, ammette l’imprenditore napoletano. “Non ne parlo mai, in realtà, ma mi sono accorto da dove arriva questa conflittualità e perchè sono così arrabbiato con lui”, aggiunge Gianmaria.

Sophie Codegoni ascolta attentamente lo sfogo del coinquilino che svela altri dettagli del rapporto con il papà. “Probabilmente sono io il primo che non lo mette a suo agio e che non gli rende la vita facile”, dice Gianmaria in confessionale. “Ho bisogno di pensieri, di attenzioni”, ammette.

Padre Gianmaria Antinolfi: confronto al Grande Fratello Vip 2021?

Durante la conversazione a cuore aperto con Sophie Codegoni, Gianmaria Antinolfi racconta di aver visto il padre poco prima di andare in quarantena per il Grande Fratello Vip 2021 dopo un periodo in cui non si erano parlati. “Ho cenato con lui qualche giorno prima che mi chiudessero e non ci parlvamo da un mese e mezzo”, confessa il gieffino che, poi, in confessionale, aggiunge ulteriori dettagli.

“Uno dei motivi per il quale ero molto arrabbiato con lui risale al mio compleanno. Lui è venuto alla festa, ma non ha avuto neanche un pensiero nei miei riguardi. Non capisce che quello che mi manca è l’affetto e non il regalo perchè del regalo non me ne faccio niente. Basta poco per farmi felice, basta un pensiero, un bigliettino. Vorrei essere trattato come un figlio ogni tanto e non come un amico”, conclude Gianmaria. Il Grande Fratello Vip 2021 sarà l’occasione per un confronto chiarificatore tra i due?

