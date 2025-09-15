Padre Jessica Morlacchi, chi è Mauro: "Mi ha sempre aiutata, è stato al mio fianco"

Tra i segreti dei successi della cantante troviamo il padre Jessica Morlacchi, il signor Mauro è sempre stato al fianco della figlia anche nei momenti più bui della sua vita, che non sono stati un mistero e dei quali ha parlato a più riprese anche nella casa del Grande Fratello. Nel corso di un incontro avuto proprio nella casa più spiata d’Italia, il padre di Jessica Morlacchi rivelò il suo affetto per la figlia: “Stai facendo un percorso perfetto, stai facendo bene. Amore, ricordati che papà c’è e ci sarà sempre. Continua così e non mollare!”. Un legame che è sempre stato stretto e forte e che ha permesso alla cantante ed ex leader dei Gazosa di dedicarsi liberamente a ciò che voleva nella vita.

Papà Mauro ha sempre cercato di aiutare la figlia e sdrammatizzare anche negli anni in cui si sono manifestati i primi attacchi di panico e il conseguente sviluppo dell’agorafobia: “Mio padre non riusciva ad accettare la gravità della situazione. Ci rimaneva male e quindi io, per non farlo rimanere male, cercavo di parlare solo con mia madre” le parole della cantante.

Padre Jessica Morlacchi, il ricordo del primo attacco di panico: “Mi portò acqua e zucchero”

Scavando indietro con la mente fino ai ricordi più dolorosi, Jessica Morlacchi si è lasciata andare a una toccante confessione qualche anno fa nel salotto di Oggi è un altro giorno, parlando della comparsa degli attacchi di panico che ovviamente le hanno scombussolato la vita, per un periodo di circa dieci anni.

Rievocando un episodio al fianco del padre Jessica Morlacchi ha raccontato nell’ex programma di Serena Bortone: “Ho iniziato a soffrire di attacchi di panico a 15 anni, mi trovavo sul palco con i Gazosa e ricordo che mio padre mi portò un bicchiere di acqua e zucchero pensando ad un calo di zuccheri”.

