Padre Maccalli e Nicola Chiacchio liberati in Mali/ Religioso era ostaggio dal 2018

Padre Maccalli e Nicola Chiacchio liberati in Mali: la notizia che attendevamo da due anni è arrivata nella tarda serata di giovedì 8 ottobre 2020. Il religioso, 59 anni e originario di Crema, è stato rapito il 17 settembre 2018 in Niger, al confine con il Burkina Faso, mentre l’ingegnere campano è stato sequestrato in Mali nel 2019 mentre percorreva il Paese in bicicletta, ma si venne a sapere del suo rapimento solo nello scorso aprile, quando un sito un in video dove appariva insieme a padre Maccalli. Come riportato dal corrispondente del Tg1 Enzo Nucci, Maccalli e Chiacchio ritorneranno questo pomeriggio a Roma a bordo di un volo dei Servizi segreti. Oltre ai due ostaggi italiani, le forze jihadiste hanno rilasciato sono la cooperante francese Sophie Pétronin e un ex ministro del Mali, Soumaila Cisse.

La svolta nelle trattative tra la giunta militare al potere in Mali e i gruppi jihadisti operanti nel nord del Paese è stata registrata nel corso del weekend: come reso noto dal Tg1, sono state liberati 180 guerriglieri tra sabato e domenica, jihadisti che erano statj catturati nel corso di varie operazioni militari. Ieri, invece, è arrivata la notizia della liberazione dei quattro ostaggi, che sono stati caricati su un aereo per essere trasportati a Bamako. Ricordiamo che dal 2014 è in corso in Mali una operazione militare dei francesi per contenere le spinte terroristiche. Grande soddisfazione in Italia per la liberazione di Padre Maccalli e dell’ingegnere Chiacchio, queste le parole del premier Giuseppe Conte: «Padre Pierluigi Maccalli e Nicola Chiacchio, rapiti in Africa tra il 2018 e il 2019, sono liberi e stanno rientrando in Italia! Grazie al nostro comparto di intelligence, in particolare all’Aise, e alla Farnesina per questo risultato».



