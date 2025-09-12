L'ex priore degli Agostiniani Padre Moral Antòn racconta il suo rapporto di lavoro e fiducia con Papa leone XIV prima che diventasse pontefice

Padre Moral Antòn, ex priore degli Agostiniani che ha appena concluso il mandato, ha rilasciato una intervista al quotidiano Il Tempo, nella quale ha raccontato qualche particolare del suo rapporto con Papa Leone XIV, primo pontefice agostiniano che fu priore generale prima di essere eletto al Conclave quando Antòn era vicario. Il ricordo, inizia proprio dalla nomina arrivata dopo le votazioni, per le quali, dice “Eravamo entrambi favoriti“, ma alla fine fu lui che vinse, come racconta: “Alla terza votazione mi ha superato, a quel punto ho fatto un passo indietro e chiesto a tutti di appoggiarlo“.

Poi il lavoro insieme, durante il quale è emerso anche il carattere di Prevost, sempre attento al lato sensibile: “Era un capo molto umano e mi ha sempre dato fiducia“, specialmente nei momenti più delicati, come sottolinea il religioso raccontando un episodio in particolare: “Quando morì mio padre e mia madre si ammalò, mi ha incoraggiato a restare ad accudirla, sono rimasto fuori più di un mese per stare con lei“. Un atteggiamento mantenuto anche quando nel 2013 i ruoli si invertirono e Antòn divenne il successore.

Padre Moral Antòn, ex priore Agostiniani: “I Cardinali hanno fatto la scelta migliore con Papa Leone”

Il ritratto di Papa Leone XIV, fatto dall’ex priore degli Agostiniani Padre Moral Antòn, che ha condiviso con Prevost molti anni di lavoro all’interno dell’Ordine, prosegue con il ricordo del momento dell’elezione al Conclave e dei giorni precedenti. “Non eravamo sicuri ma c’era molta speranza“, dice, aggiungendo: “Era venuto a pranzo da noi e io ho recitato una preghiera chiedendo “Che Dio ti conceda saggezza“”, poi la fumata bianca e la gioia di sentire nominare “Dominum Robertum“.

Ora, da pontefice, sembra che Prevost voglia tornare a vivere con una piccola comunità agostiniana, una ipotesi che Antòn non smentisce ma senza crederci più di tanto, e poi la possibilità che il Papa possa anche chiedergli di restare a Roma, alla quale risponde: “Se me lo chiedesse lui e io potessi essere d’aiuto resterei“, precisando: “Di solito lui quando decide una cosa poi resta in ascolto per vedere cosa ne pensi“, per questo, conclude: “Credo che i cardinali abbiano fatto la scelta migliore“.