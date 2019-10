“Padre nostro che 666”/ Carolina Crescentini (e non solo) con maglia satanica: bufera

Una maglia può diventare un caso social? Sì, se se è considerata “satanica” perriporta un messaggio discutibile. E così Carolina Crescentini ha ricevuto diversi attacchi su Instagram per la scelta di indossare una t-shirt che riporta la scritta: “Padre nostro che 666”. Non è la prima, e probabilmente nemmeno l’ultima, vip che la indossa e mostra sui social, ma da un’ora il suo post è in Rete e sono già diverse le critiche che l’attrice ha incassato. «Quando interpreti un personaggio tutto di un pezzo ma poi ti presenti in sala trucco così. Grazie @spina_tee per la maglietta incredibile», ha scritto orgogliosa. Ma la religione è una questione seria, motivo per il quale l’ironia non è piaciuta a tutti. «Spero nessuno si offenda se mi esprimo anche io col dire che questa t shirt fa schifo!», ha scritto un utente. «Quella scritta è proprio pessima e irrispettosa, grossolana e inutile. Molto deludente», fa eco un altro. «Dai, fa proprio pena. Posso capire una quindicenne. Ma una donna matura…» e «Non ci piace proprio per niente», sono altri commenti che compaiono nel post.

“PADRE NOSTRO CHE 666” CAROLINA CRESCENTINI MOSTRA MAGLIA (MA NON È L’UNICA)

Quella di Carolina Crescentini è sembrata una scelta di cattivo gusto anche per chi non è credente. «Sinceramente, non mi sembra una gran maglietta. Non bisogna essere necessariamente dei credenti per dire che è di cattivo gusto», ha scritto infatti un utente. Ma, dicevamo, l’attrice non è l’unica “testimonial” di questa t-shirt. Lo stesso autore ha ringraziato, ad esempio, Elio Germano per averla indossata e mostrata. «Ecchelo, il Giovane Favoloso, il Pirandello borgataro e fiero, grazie Elio, sempre sul pezzo». Non è una novità comunque, se pensiamo che già Salmo due anni fa la mostrava fiero su Instagram. Ma tra i testimonial compaiono anche Fabio Rondanini, batterista degli Afterhours, Matteo Gabbianelli, cantante della band KuTso, il musicista Emanuele Brignola e il regista Claudio Cupellini. Ce poi un’altra maglietta che ritrae il celebre gioco dell’impiccato e due lettere di due parole che insieme fanno una bestemmia. Un’altra scelta poco elegante, un’altra caduta di stile, per restare in tema.





