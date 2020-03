Padre Nostro e Rosario per Italia/ Diretta video Papa Francesco preghiera coronavirus

«L’umanità trema per la minaccia della pandemia. Invito tutti i Capi delle Chiese e i leader di tutte le Comunità cristiane, insieme a tutti i cristiani delle varie confessioni, a invocare l’Altissimo, Dio onnipotente, recitando contemporaneamente il Padre Nostro, mercoledì prossimo 25 marzo a mezzogiorno»: così Papa Francesco dopo l’Angelus di domenica scorsa dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico in Vaticano aveva invitato l’intera cristianità italiana a riunirsi a questo momento speciale di preghiera comunitario e nazionale, che si aggiunge al Rosario per l’Italia che si rinnova per la seconda settimana consecutiva. L’obiettivo e la minaccia sono sempre le stesse, quel coronavirus che in un solo mese ha compiuto quasi 7mila morti nella sola Italia: e così Papa Francesco, che ogni giorno invita nella Santa Messa di Casa Santa Marta alla preghiera perché tutto ciò finisca il più presto possibile, affida al Signore e alla Madonna questo momento di speciale “riflessione” sulla necessità ulteriore della compagnia di Gesù in un periodo così difficile per tutti, senza alcuna distinzione di classi o generi.

«Possa il Signore – afferma ancora Papa Francesco – ascoltare la preghiera unanime di tutti i suoi discepoli che si preparano a celebrare la vittoria di Cristo Risorto»; appuntamento con la diretta Tv2000 e in video streaming sul canale YouTube di Vatican News a partire dalle ore 12 con la recita del Padre Nostro dedicata all’Italia intera invitata al gesto. Nella medesima occasione, il Santo Padre ha anche annunciato per venerdì prossimo 27 marzo un altro momento di preghiera nella piazza San Pietro deserta di questi giorni alle ore 18: «Ascolteremo la Parola di Dio, eleveremo la nostra supplica, adoreremo il Santissimo Sacramento, con il quale al termine darò la Benedizione Urbi et Orbi, a cui sarà annessa la possibilità di ricevere l’indulgenza plenaria. Alla pandemia del virus vogliamo rispondere con l’universalità della preghiera, della compassione, della tenerezza. Rimaniamo uniti. Facciamo sentire la nostra vicinanza alle persone più sole e più provate».

ROSARIO PER L’ITALIA: DIRETTA TV2000 PREGHIERA CORONAVIRUS

Assieme alla preghiera del Padre Nostro però, la giornata di oggi si arricchisce anche di una seconda importante appuntamento questa volta indetto dalla Conferenza Episcopale Italiana: i vescovi d’Italia invitano per la seconda settimana consecutiva al Rosario per l’Italia, questa volta in concomitanza con la Solennità dell’Annunciazione. Una recita comunitaria in diretta video streaming e Tv 2000 (con anche collegamenti da InBluRadio oltre che Vatican News e il canale della Cei) come momento di preghiera per i Paese in piena emergenza coronavirus: il momento di 7 giorni fa era stato visto da 4,2 milioni di persone, con uno share del 12,8%, record mai raggiunto da Tv2000 in tutta la sua storia.

La gente ha il desiderio fortissimo di uscire dalla pandemia ma anche il forte impulso ad affidarsi al Signore in un momento dove nulla sembra “reggere” al peso ingombrante della realtà quotidiana. E così la Segreteria generale della Conferenza episcopale italiana, dopo il Padre Nostro con Papa Francesco, invita i fedeli, le famiglie e le comunità religiose ad unirsi alle ore 21 per recitare insieme il Rosario da un Santuario italiano che verrà trasmesso da TV2000 (canale 28, canale 157 Sky, Tivùsat 18). I momenti di preghiera richiamati da Papa Francesco stanno ricevendo adesioni da tutte le conferenza episcopali europee, oltre che da altre confessioni cristiane non cattoliche: un momento di preghiera universale dove dire “Padre Nostro, sia fatta la Tua volontà”.





