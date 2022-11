Padre Patrizia Rossetti, chi è?/ “Quando avevo 19 anni fui molestata, mio padre prese un rasoio…”

Patrizia Rossetti incontra il padre

Dopo essere stata fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 2022 per diversi giorni a causa del covid, Patrizia Rossetti è tornata con tutta la sua carica ed energia prendendo nuovamente in mano le redini della casa. Patrizia, dopo aver incontrato l’amica Emanuela Folliero, questa sera, riceverà una sorpresa davvero speciale. La Rossetti che, più volte, ha manifestato il desiderio di avere notizie della sua Perla, il cane a cui è legatissima aggiungendo, però, di non volerla incontrare per non illuderla e darle un dispiacere, questa sera, riceverà un’altra sorpresa.

Figlia unica, dopo la morte della mamma, Patrizia incontrerà l’amatissimo papà, ex parrucchiere, a cui è molto legata e che, dopo la morte della madre, si è rifatto una vita con una nuova compagna che la Rossetti, anche durante la permanenza nella casa, ha ingraziato per stare accanto al padre anche in sua assenza.

L’aneddoto del passato di Patrizia Rossetti sul padre

Patrizia Rossetti ha sempre avuto un ottimo rapporto con i genitori che le hanno sempre dato dei consigli che lei ha seguito scrupolosamente. Essendo figlia unica, è anche stata molto protetta dal padre e, a tal proposito, in un’intervista di qualche tempo fa, ha anche raccontato un aneddoto particolare che la lega al padre.

“Prima di fare tv, ho fatto la segretaria personale di un titolare toscano di import export, caro amico di mio padre. Avevo 19 anni e, quest’uomo di un metro e ottanta, mi mise le mani addosso. Da buona toscanaccia, ho alzato il ginocchio, gli ho dato un colpo nelle palle e sono scappata a casa. Sono andata sotto il negozio di mio padre che faceva il parrucchiere. Aveva un rasoio in mano, voleva partire e dargli una rasoiata nella gola. ‘No guarda, ho risolto io’, gli ho detto”.

